4 SABIKA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinden Ali Rıza Akbulut’un haberine göre, kamuoyunda 'güvenli liman' izlenimi veren Haluk Levent hakkında açılmış 43 dava olduğu öğrenildi. Bunların 3'ünün belgede sahtecilik, 1'inin ise nitelikli dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 4 sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

2002 yılında karşılıksız çek suçundan ilk davası açılan Levent'in, 2025 yılındaki son davasının da yine aynı suçtan olduğu belirlendi. Levent, insanları nasıl kandırdı? İşte dosyadaki yeni detaylar…