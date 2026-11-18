Haluk Levent’in sözde ‘güven’ ağı deşifre oldu! Kuzeninden asistanına kadar uzanıyor, sahte makbuz talimatı, helikopter sözü vermiş
Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturmada dikkat çeken iddialar ve yeni detaylar ortaya çıktı. Şikâyetçiler, milyonlarca liralık borç, para transferleri ve sahte makbuz iddialarını anlattı. MASAK ve emniyet raporları ise kumar, bahis ve kripto para trafiğini ortaya çıkardı. Levent, esnafa "Gerekirse helikopterle gelip işleri hallederim" diyerek güven verirken, kuzeni ise "Bana güvenmiyor musunuz?" diyerek kandırmış.
DOLANDIRICILIK AĞI DEŞİFRE OLDU
Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Levent'in mağdur ettiği isimler, nasıl dolandırıldıklarını anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün şikayetler üzerine yaptığı inceleme, dolandırıcılık ağını gün yüzüne çıkardı.
4 SABIKA KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Sabah gazetesinden Ali Rıza Akbulut’un haberine göre, kamuoyunda 'güvenli liman' izlenimi veren Haluk Levent hakkında açılmış 43 dava olduğu öğrenildi. Bunların 3'ünün belgede sahtecilik, 1'inin ise nitelikli dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 4 sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
2002 yılında karşılıksız çek suçundan ilk davası açılan Levent'in, 2025 yılındaki son davasının da yine aynı suçtan olduğu belirlendi. Levent, insanları nasıl kandırdı? İşte dosyadaki yeni detaylar…
"GEREKİRSE HELİKOPTERLE GELiRİM"”
Konya’da restoranı işleten Gülsen Öztürk, Levent’e evlerinin kurşunlandığını ve arabalarına tehdit mektubu bırakıldığını anlattı. Levent "Gerekirse helikopterle Konya'ya gelip işleri halledeceğim” dedi.
Bu güvenin ardından Levent, konser organizasyonu gerekçesiyle 2 Mart 2020'de menajeri Müge Sözen Küçük'ün hesabına 2 milyon TL borç gönderilmesini sağladı. Sonraki dönemde parça parça borç aktarıldı, ancak ödeme sözleri tutulmadı ve 2,5 milyon TL ile 12 bin Euro alacak tahsil edilemedi.
"KUZENİZ" DEDİ, 15 MİLYON TL BORÇ ALDI
Levent'in teyzesinin oğlu, ilaç mümessili Kemal Ötünç'e göre Levent, "Biz kuzeniz, benim banka hesabım yok, önce çevreye olan borçlarımı kapatayım sana da ödeyeceğim" diyerek sürekli borç istedi. Maaşını, birikimini, kredi kartlarını ve kredilerini sonuna kadar kullanan Ötünç, eksi 3 milyon 200 bin TL borca girdi ve yaklaşık 15 milyon TL alacağını tahsil edemedi. "Almanya'dan döneceğiz, bilet lazım" denilince de kendi kartından 270 bin TL'lik THY bileti aldı. Hesabına giren çıkan paralar nedeniyle soruşturmaya şüpheli olarak dahil edilen Ötünç, kandırıldığını belirterek kuzeninden şikayetçi oldu.
YELİZ’E YÜKSEK LİMİTLİ HESAPLAR AÇTIRDI
Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın eşi şüpheli Ali Barış Kaya'nın ifadesine göre Levent, geçmiş adli takipleri ve borçları nedeniyle kendi adına hesap veya kredi kartı kullanamadığı için hesap açılışları şube müdürleri üzerinden organize edildi. Mart 2025'te çalışmaya başlayan Kaya ile asistanı Yeliz Kaya, önce Feriköy'deki, ardından Ataşehir'deki şubelere yönlendirilip yüksek limitli şahsi hesaplar açtırdı.
10 MİLYON TL'YE ULAŞTI
Transferler 300 bin ve 500 bin TL'den başlayıp 10 milyon TL'ye ulaştı. Kaya, tanımadığı kişilerden gelen tutarları sorgulamadan Levent'in talimatıyla "borç" veya "borç iade" açıklamasıyla istenen hesaplara aktardığını, günlük limitler dolunca da kendi hesapları ile Yeliz Kaya'nın hesapları arasında para döndürdüklerini anlattı.
“BANA GÜVENMİYOR MUSUN?"
AHBAP Derneği Denetim Kurulu Başkanı Merve Yılman'ın ifadesine göre, 2025'teki İçişleri Bakanlığı denetiminde müfettişler, Yeliz Kaya'nın şahsi hesaplarından Levent'in hesabına aktarılan paraları sordu. MASAK verilerinde Yeliz Kaya'dan 2 milyon 370 TL, Zafer Yay'dan 378 bin 720 TL ve Emrah Gödeliner'den 205 bin 435 TL transfer kaydı yer aldı. Yılman, bundan sonra Yeliz Kaya üzerinden şahsi hesaba para gönderilmesini reddettiğini söyledi. Levent'in dernek başkanı olduğunu hatırlatıp "Yeliz mali işlere bakıyor, bana güvenmiyor musun da istemiyorsun?" diyerek konuyu kapattığı kaydedildi.
ÇALIŞANLARINA SAHTE MAKBUZ TALİMATI VERDİ
Alacaklılar paraların nereye gittiğini sormaya başlayınca yöntem değişti. Levent'in kullandığı değerlendirilen "HL 6" numarasından çalışanlarına sahte makbuz ve evrak düzenletme talimatı verildiği saptandı. 4 Haziran'daki ses kayıtlarında "Kızım elli bin dolar aldığını göster, elli bin doları buraya gitti de tamam mı, beş milyon da başka bir yere dolar için gitti de" dediği tespit edildi. Alacaklıların teyit edememesi için "Ara dövizin de telefon numarasını at, Son rakamını eksik yap aramazlar zaten onu, maksat numara verdim" dediği kaydedildi. Bir çalışana ise 17 bin dolarlık makbuzu oynama yaparak 117 bin dolar yap dediği kayıtlara geçti.
ÖZEL ODALARDA KUMAR OYNADI
Eski şoförü İlker Çetin'in ifadesine ve MASAK incelemesine göre Levent, Kıbrıs konserleri sırasında bir kumarhanede özel odalarda kumar oynadı. Çalışanlarının hesaplarından kumarhaneye parça parça para aktarılarak yaklaşık 2 milyon TL'lik jeton alındı. Ali Barış Kaya, kazanılan nakdin Girne'deki döviz büroları ve komisyoncular üzerinden komisyon ödenerek Yeliz Kaya'nın hesaplarına getirildiğini söyledi. MASAK analizine göre Yeliz Kaya'nın hesaplarından kumarhane şirketine 90 işlemde 57 milyon 664 bin TL çıkış, şirketten hesaplarına 12 işlemde 18 milyon 738 bin TL giriş oldu.
190 MİLYON 270 BİN TL'Yİ KAYBETTİ
MASAK ve Emniyet raporlarına göre Levent, 190 milyon 270 bin TL'lik şans oyunu ve bahis kuponu yaptı ve tamamını kaybetti. Bahis trafiği aracılar üzerinden yürütüldü. Levent'in kasası olarak değerlendirilen şüpheli Alper Çelik'in hesaplarından bir şans Oyunları sitesine 6 bin 126 işlemde 279 milyon 367 bin TL çıkış yapılırken, şirketten Çelik'e bin 894 işlemde 89 milyon 90 bin TL giriş oldu
COIN YARDIMLARINI DA VERMEDİ
Sevda Kurt'un telefonundaki dijital incelemede, borçlara karşılık verilen HLK coin'lerinin Serkan Çakmak ve Levent tarafından sistem kapatılarak bloke edildiği belirlendi. Coin'lerini ABD'deki yatırımcılara satmak isteyen Kurt, yazışmalarında deprem döneminde AHBAP'a yapılan coin yardımlarının dernek hesaplarına aktarılmayıp Levent'in şahsi borçlarının kapatılmasında kullanıldığını savundu. Kurt'un evinde 92 milyon TL'lik senet ile 1 milyon dolarlık Ahbap borç tutanağı ele geçirildi. Levent'in 1 milyon 960 bin dolarlık borcuna karşılık 2 milyon coin'i teminat gösterdiği, bu varlıkların sonradan sert değer kaybettiği öğrenildi.