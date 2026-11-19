Prof. Dr. Osman Bektaş, Malatya'daki Doğanşehir Ovası'nın altında henüz yeterince araştırılmamış aktif fay sistemlerine dikkat çekti. Karaterzi'de meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin bölgedeki hareketliliğin yeni bir örneği olduğunu belirtti.

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Malatya ve çevresindeki yer hareketleri yeniden gündeme geldi. Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, 2026 tarihli bilimsel bir çalışmaya dikkat çekerek Doğanşehir Ovası ve çevresindeki fay sistemleri konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bektaş'ın aktardığı çalışmada, büyük depremlerin ardından bölgede meydana gelen artçı sarsıntıların dağılımı ile yer kabuğundaki manyetik anomaliler incelendi. Araştırmanın, Doğanşehir Havzası'nın hem iç kesimlerinde hem de kenarlarında bulunan fay sistemlerine işaret ettiği belirtildi.

Haritalarda görünmüyor ama deprem üretiyor! Malatyanın altındaki gizli tehlike

SON DEPREM HAREKETLİLİĞİN KANITI

Bektaş, Karaterzi'de meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremi de bu hareketliliğin güncel örneklerinden biri olarak gösterdi. Bölgedeki fayların yapısına ilişkin ise önemli belirsizlikler bulunduğunu vurguladı.

Fayların hangi doğrultuda uzandığı, ne hızla hareket ettiği, yerin hangi derinliğinde kilitlendiği ve ne büyüklükte depremler üretebileceği henüz yeterince bilinmiyor.

Haritalarda görünmüyor ama deprem üretiyor! Malatyanın altındaki gizli tehlike

"TEHLİKEYİ SADECE HARİTAYA BAKARAK ÖLÇEMEYİZ"

Osman Bektaş'ın uyarısındaki en önemli nokta, deprem tehlikesinin yalnızca bilinen ve haritalara işlenmiş faylar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiği.

Bektaş'a göre yer altında bulunan ancak yüzeyde belirgin iz bırakmadığı için haritalarda yer almayan fay sistemleri de deprem tehlikesi açısından araştırılmalı.

Haritalarda görünmüyor ama deprem üretiyor! Malatyanın altındaki gizli tehlike

Uzman ismin açıklaması şöyle:

DOĞANŞEHİR OVASI'NIN ALTINDA GİZLİ AKTİF FAYLAR! 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında Malatya ve çevresindeki artçı dağılımı ile yer kabuğunun manyetik anomalilerini inceleyen 2026 tarihli bilimsel çalışma, havza içi ve havza kenarındaki fay sistemlerine dikkat çekiyor. Karaterzi M3.5 depremi bu bölgedeki güncel sismik hareketliliğin yeni bir örneği. Bu fayların geometrisi, kayma hızı, kilitlenme derinliği ve deprem üretme potansiyeli henüz yeterince bilinmiyor. Deprem tehlikesini yalnızca haritalanmış faylara bakarak değerlendiremeyiz.

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