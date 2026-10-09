Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı yaptığı Hatay Arsuz’da sağanak, fırtına ve dolu sonrası 100 dönümlük arazideki tonlarca nar parçalandı, yenilemez hale geldi. Hasat yapmaya hazırlandıklarını belirten Çiftçi Mehmet Yıldırım “Doğal afet hiçbir şey bırakmadı. Çok kötü yağdı, en az 20 dakika aynı büyüklükte dolu yağdı. Bazıları döküldü, bazıları parçalandı. Şu an narların yüzde 99'u mahvolmuş durumda” diye konuştu.

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, yurt dışına gönderilecek olan 100 dönümlük bahçede yetiştirilen tonlarca narı vurdu. Birkaç gün içerisinde hasadı yapılacak olan bahçede, ağaçlardaki narlar yara alarak zarar gördü.

Hasat öncesi 20 dakikalık felaket! Hiçbir şey bırakmadı, tonlarca nar parçalandı

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Hatay’ın Arsuz ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, mandalinaların ardından narı da vurdu. Madenli, Akçalı ve Gözcüler mahalleleri ile çevresinde etkili olan dolu sonrasında hasada hazırlanan ağaçlardaki narlar parçalandı.

1 YILLIK EMEK 20 DAKİKADA ERİDİ

Akçalı Mahallesi'ndeki 100 dönümlük nar bahçesi, ceviz büyüklüğündeki dolu yağışından dolayı büyük zarar gördü. Üretici Mehmet Yıldırım, 20 dakika etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolunun bahçeye büyük zarar verdiğini söyledi.

Hasat öncesi 20 dakikalık felaket! Hiçbir şey bırakmadı, tonlarca nar parçalandı

“HASADI YAPILACAKTI”

Çiftçi Mehmet Yıldırım, narların meyve suyu olarak kullanılmak zorunda kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

Burası 100 dönüm nar bahçesi. Meyveler yetişmiş durumda. Hatta birkaç gün sonra buranın hasadı yapılacaktı. Maalesef doğal afet hiçbir şey bırakmadı, bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık. Çok kötü yağdı, tarif edilemeyecek şekilde bir dolu yağdı. Şu an meyvelerin tamamı artık meyve suyuna gidecek, başka türlü kullanılmaz. Dolu çok büyüktü, ceviz tanesi kadar vardı ve bayağı da sürdü. Öyle kısa süreli bir geçiş olmadı, en az 20 dakika aynı büyüklükte dolu yağdı. Bazıları döküldü, bazıları parçalandı. Şu an narların yüzde 99'u mahvolmuş durumda.

Hasat öncesi 20 dakikalık felaket! Hiçbir şey bırakmadı, tonlarca nar parçalandı

“BÜTÜN NARLARIMIZ GİTTİ”

100 dönümlük nar bahçesine yağan dolu nedeniyle zarara uğrayan çiftçi Süleyman Yıldırım ise "Buraya çok kötü dolu yağdı. Nar bahçemiz bayağı etkilendi. Bütün narlarımız gitti. 20 dakikada yağan dolu, 1 yıllık emeğimizi yok etti. Birkaç gün sonra hasat edilecekti, yüzümüz gülecekti ama şimdi zarar etmiş olduk" diye konuştu.

Hasat öncesi 20 dakikalık felaket! Hiçbir şey bırakmadı, tonlarca nar parçalandı

MANDALİNAYI DA VURMUŞTU

Hatay'ın Arsuz ilçesinde dolu yağışı geçtiğimiz hafta da hasadına hazırlanan 25 dönümlük bahçede yetiştirilen erkenci mandalinayı vurmuştu. Yaklaşık 20 yıllık ağaçların bulunduğu bahçede hasat öncesi yaşanan dolu yağışı nedeniyle mahsulün zarar gördüğünü belirtmişti.

Hasat öncesi 20 dakikalık felaket! Hiçbir şey bırakmadı, tonlarca nar parçalandı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hatay Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIHatay

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