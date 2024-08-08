Hastane çıkışı acı kaza! İlaç almaya giderken otomobilin altında kaldı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ordu'da hastanede tedavi gördükten sonra ilaç almak için yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı.
Yüceler Mahallesi Ünye Devlet Hastanesi önünde bulunan kavşakta edinilen bilgiye göre Fatsa ilçesi istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Fatih Olgun idaresindeki 52 ACV 759 plakalı otomobil, hastanede tedavi olduktan sonra eczaneden ilaç almak için yolun karşısına geçmeye çalışan 35 yaşındaki Merve Yürük'e çarptı.
METRELERCE SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle genç kadın metrelerce savrularak yola düştü. Kafasının ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Yürük, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Yürük, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Fatih Olgun ise ifadesi alınmak üzere Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı