Hatay'da depremzedelerin yaşadığı ev yanarak kül oldu

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Eylül 2024 12:03 - Güncelleme: 2 Eylül 2024 12:16 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da depremden kurtulan vatandaşların konaklayabilmesi için tahsis edilen prefabrik evlerde yangın çıktı. Alevlere teslim olan ev ne yazık ki kullanılmaz hale geldi.