Hatay'da depremzedelerin yaşadığı ev yanarak kül oldu
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hatay'da depremden kurtulan vatandaşların konaklayabilmesi için tahsis edilen prefabrik evlerde yangın çıktı. Alevlere teslim olan ev ne yazık ki kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan prefabrik evde yaşandı. Depremzede vatandaşların yaşadığı prefabrik yapı kısa sürede alevlere teslim oldu.
İhbarın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangında afetzede vatandaşların kullandığı prefabrik ev kullanılamaz hale geldi. Prefabrik evin alevlere teslim olduğu anlarsa kameraya yansıdı.
Düzenleyen: Giray Topçular - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı