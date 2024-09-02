Yozgatlı gençler geliştirdi! Elektrik faturasını 8'de 1'e düşürüyor

Yozgatlı bilgisayar tamircisi kardeşler Mustafa ve Şemsettin Karabacak, geliştirdikleri sitem ile 2 bin 500 watt elektrik harcayan termosifonu, 300 watta düşürmeyi başardı. Geliştirdikleri sistemin özellikle karavancılar tarafından çok tercih edildiği bildirildi.

Yozgat'ta daha önce evlerin ısıtılmasında kullanılan ve bilgisayardan daha az elektrik tüketen ısıtıcı geliştiren bilgisayar tamircisi Mustafa ve Şemsettin Karabacak kardeşler şimdi de karavan, köy evleri ve konteynerlerin sıcak su ihtiyaçlarını karşılamaları için son derece düşük elektrik sarfiyatlı su ısıtıcı termosifon geliştirdi.

1 SAATTE 65 DERECE SICAKLIĞA ÇIKIYOR

Kullanıcılar elektrik ve güneş enerji panelleriyle çalışabilen termosifonla, 12 ve 220 volt enerji ile çalıştırabiliyor ve 1 saat içerisinde 65 dereceye kadar sıcak su elde edebiliyorlar. 15 litre kapasiteli termosifonlar daha çok konteyner ve karavancılar tarafından tercih ediliyor. Termosifonun fiyatı ise 10 ila 12 bin lira arasında değişiyor.

12 VOLTTA DA 220 VOLTTA DA ÇALIŞIYOR

Isınma sistemleri üzerine AR-GE çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Mustafa Karabacak, karavan kullanıcıları tarafından sıcak su taleplerinin karşılanması amacıyla bu ürünü geliştirdiklerini belirterek, “Türkiye genelinde karavancıların böyle bir ihtiyacının olduğunu duyduk. Bize de bu yönde talepler geldi, biz de ARGE çalışmasını yaptık ve ürünümüzü ortaya çıkardık. Ürünümüz karavanların sıcak su ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca konteyner, tiny house için ısınma ihtiyacını karşılıyor. 12 voltta da 220 voltta da çalışıyor, vatandaşlar hangisini isterse kullanabiliyor. Bunlar normal evde kullanılan 220 voltla çalışan 2 bin 500 wattlık termosifonlar, biz bunu 300 watta düşürdük. Vatandaşlar isterlerse inverter ile 220 voltta çalışıyor isterlerse güneş paneli ile 12 voltta çalıştırabiliyorlar. 1 saat içerisinde suyu 65 dereceye getiriyor, karavancılar için sıcak su, banyo ihtiyaçları çok fazla olduğu için kaldıkları yerde elektrik olmadığı için büyük sıkıntı oluyordu biz de bu talepleri değerlendirdik” dedi.

Türkiye'nin birçok yerinden karavan kullanıcılarına ürün gönderdiklerini de belirten Karabacak, bu güne kadar 30 ürünü karavanlara yerleştirdiklerini ve olumlu dönüşlerin olduğunu söyledi.