Hatay'da husumetlileri ile çözüm için buluşan Süleyman Özbek, iki kişiyi öldürüp intihar etti

Hatay'ın Reyhanlı husumetlileri Erkan Altan ve Mustafa Şahsuvar ile buluşan Süleyman Özbek, çözüm görüşmesinde ölüm saçtı. Altan ve Şahsuvar'ı öldüren Özbek, daha sonra intihar etti.

Süleyman Özbek, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde husumetli olduğu Erkan Altan ve Mustafa Şahsuvar ile çözüm amaçlı görüştü. Çıkan tartışmada sonucu 3 kişi de hayatını kaybetti.

ÇÖZÜM KONUŞMASI ÖLÜMLE BİTTİ

Olay, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Süleyman Özbek isimli şahıs, husumetli olduğu Erkan Altan ve Mustafa Şahsuvar isimli şahıslarla çözüm amaçlı konuştuğu esnada yanında bulunan tabancayla ateş etti.

SÜLEYMAN ÖZBEK KENDİ KAFASINA SIKTI

2 şahsı vücutlarının çeşitli yerlerinden vuran şahıs, ardından kafasına ateş etti. Olay esnasında çevrede bulunan Süleyman Özbek isimli şahsın kardeşi S.G. bacağından yaralandı.

Şahıslardan Erkan Altan ve Mustafa Şahsuvar hastaneye intikal ettirilirken, Süleyman Özbek ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri, mahallede ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikatın devam ettiği öğrenildi.