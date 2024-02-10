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    • Hatay'da katliam! Kayıp olarak aranan hamile kadın ve 2 çocuğunun cesetleri bulundu

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Cinayet, Hatay, Haber

    Gündem Haberleri  / Ajanslar

    Günün en acı haberi Hatay'dan geldi... İskenderun'da 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile kadın ve 2 çocuğunun cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. Jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürerek yakaladığı zanlı cinayeti itiraf etti.

    Giderek tırmanan kadın cinayetlerinin son halkası Selma Abacı oldu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat tarihinde, 7 aylık hamile olan Selma Abacı ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine harekete geçen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, olayla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timini (JASAT) görevlendirdi. JASAT ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu T.K. isimli şahsı fiziki olarak takibe aldı. 

    Hatay'da katliam! Kayıp olarak aranan hamile kadın ve 2 çocuğunun cesetleri bulundu

    CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

    Gözaltına alınan zanlı cinayeti itiraf etti. Jandarma ekipleri, zanlının cesetleri bıraktığını söylediği bölgeye giderek yaptığı aramada Selma Abacı ve 2 çocuğun cansız bedenleri toprağa gömülü halde bulundu. 

    Hatay'da katliam! Kayıp olarak aranan hamile kadın ve 2 çocuğunun cesetleri bulundu

    Av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen cesetler, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası morga kaldırıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Ajanslar
    CinayetHatay
    Haberler > Gündem > Hatay'da katliam! Kayıp olarak aranan hamile kadın ve 2 çocuğunun cesetleri bulundu
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