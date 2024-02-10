Hatay'da katliam! Kayıp olarak aranan hamile kadın ve 2 çocuğunun cesetleri bulundu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar 10 Şubat 2024 22:44 - Güncelleme: 10 Şubat 2024 22:51 - Güncelleme:

Cinayet, Hatay, Haber

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Günün en acı haberi Hatay'dan geldi... İskenderun'da 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile kadın ve 2 çocuğunun cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. Jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürerek yakaladığı zanlı cinayeti itiraf etti.