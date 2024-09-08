Hatay'da kendi videosunu çeken sürücü motosikletin otomobile çarptığı anları görüntüledi

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Eylül 2024 09:29 - Güncelleme: 8 Eylül 2024 09:41 - Güncelleme:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Otomobil ile motosikletin çarpışma anı, video çekmek için kayıtta olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.