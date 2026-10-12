Meteoroloji, yurt genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı uyardı. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olacağı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. 16 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. İşte o iller ve detaylar...

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Ekim ayının ortasında Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, 16 kentte kuvvetli yağış ve toz taşınımına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

YURT GENELİNDE SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısı ile Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları yurt genelinde 1-3 derece azalacak, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda normallerinin 2-4 derece altında seyredecek. Rüzgar ise genellikle güneyli, Trakya'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Hava bir anda değişecek! Meteoroloji'den 16 kente tek tek uyarı

16 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde kuvvetli sağanak ve toz taşınımı beklenen iller tek tek açıklandı.

Sarı kodlu uyarı alan 16 il şöyle: Adıyaman, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İzmir, Kırklareli, Malatya, Manisa, Mardin, Tekirdağ, Şanlıurfa, Batman, Kilis.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA 11°C, 22°C

Sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 22°C

Sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 23°C

Akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 5°C, 16°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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