Dün 13 il için sarı kodlu uyarı yayınlayan Meteoroloji, bugün uyarı yaptığı il sayısını artırdı. Yeni rapora göre İstanbul dahil 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul’da yağışların akşam saatlerinde etkili olması beklenirken, sıcaklığın batıda 6 derece birden düşeceği tahmin ediliyor. İşte uyarı yapılan iller…

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Dün yurdun güneydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunda uyarılarına yenilerini ekledi. Yeni rapora göre bugün hava yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak.

SICAKLIK 6 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bahar havası kısa sürdü, harita yeniden kırmızı! Meteoroloji’den 30 ile sağanak uyarısı

İSTANBULLULAR AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

İstanbul’da ise bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkisini gösterecek. Sıcaklığın 25 derece olması beklenen kentte akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bahar havası kısa sürdü, harita yeniden kırmızı! Meteoroloji’den 30 ile sağanak uyarısı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Marmara (Kocaeli ve Sakarya dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu (Ardahan ve Iğdır dışında), Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek.

Bahar havası kısa sürdü, harita yeniden kırmızı! Meteoroloji’den 30 ile sağanak uyarısı

30 İLE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji’nin gök gürültülü sağanak uyarısı yaptığı iller şöyle;

Şehir 1 Şehir 2 Şehir 3 Şehir 4 Şehir 5 Bursa Çanakkale İstanbul Kırklareli Denizli İzmir Manisa Muğla Adana Antalya Burdur Hatay Ankara Çankırı Eskişehir Konya Bolu Kastamonu Tokat Çorum Gümüşhane Bayburt Erzurum Kars Malatya Van Diyarbakır Mardin Siirt Şanlıurfa

Bahar havası kısa sürdü, harita yeniden kırmızı! Meteoroloji’den 30 ile sağanak uyarısı

DÜN SARI KOD VERİLMİŞTİ

Meteoroloji dün yaptığı açıklamada ise sağanak ve gök gürültülü sağanakların, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olacağı uyarısını yapmıştı.

Bahar havası kısa sürdü, harita yeniden kırmızı! Meteoroloji’den 30 ile sağanak uyarısı

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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