Bahar havası kısa sürdü, harita yeniden kırmızı! Meteoroloji’den 30 ile sağanak uyarısı
Dün 13 il için sarı kodlu uyarı yayınlayan Meteoroloji, bugün uyarı yaptığı il sayısını artırdı. Yeni rapora göre İstanbul dahil 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul’da yağışların akşam saatlerinde etkili olması beklenirken, sıcaklığın batıda 6 derece birden düşeceği tahmin ediliyor. İşte uyarı yapılan iller…
Dün yurdun güneydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunda uyarılarına yenilerini ekledi. Yeni rapora göre bugün hava yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak.
SICAKLIK 6 DERECE AZALACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBULLULAR AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT
İstanbul’da ise bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkisini gösterecek. Sıcaklığın 25 derece olması beklenen kentte akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Marmara (Kocaeli ve Sakarya dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu (Ardahan ve Iğdır dışında), Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek.
30 İLE SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji’nin gök gürültülü sağanak uyarısı yaptığı iller şöyle;
|Şehir 1
|Şehir 2
|Şehir 3
|Şehir 4
|Şehir 5
|Bursa
|Çanakkale
|İstanbul
|Kırklareli
|Denizli
|İzmir
|Manisa
|Muğla
|Adana
|Antalya
|Burdur
|Hatay
|Ankara
|Çankırı
|Eskişehir
|Konya
|Bolu
|Kastamonu
|Tokat
|Çorum
|Gümüşhane
|Bayburt
|Erzurum
|Kars
|Malatya
|Van
|Diyarbakır
|Mardin
|Siirt
|Şanlıurfa
DÜN SARI KOD VERİLMİŞTİ
Meteoroloji dün yaptığı açıklamada ise sağanak ve gök gürültülü sağanakların, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olacağı uyarısını yapmıştı.