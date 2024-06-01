Havalimanlarında yeni dönem! İzin vermeyen uçağa alınmayacak

Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu, havalimanlarında elle arama şartı getiriliyor. Elle aramayı kabul etmeyen yolcu uçağa alınmayacak.

ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - AK Parti, üzerini elle aratmayan yolcuların uçağa alınmaması ve uçakta taşkınlık çıkaranlara para cezası verilmesini öngören ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifle, ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında dengeli, erişilebilir, ekonomik ve güvenli hizmet anlayışıyla, toplumun hayat kalitesinin yükseltilmesini ve ülke kalkınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Teklifte, yer alan düzenlemeler şöyle:

Havalimanı girişinde tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Ancak kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek. Havacılık güvenliği ile sınırlı olmak üzere özel güvenlik personeli genel kolluk nezaretinde eşya, bagaj ve kargolarda arama yapabilecek.

ÜST CEZA LİMİNİ 500 BİNE KADAR ÇIKARILACAK

Uçuş sırasında tehlikeli ve zorunlu durumlar dışında insan hayatını riske atacak eylemlerin cezası artıyor. Bu çerçevede, uçakta izinsiz yayın yapmak, telefon kullanmak, keyfi paraşütle atlamak gibi eylemlerin üst ceza limiti 500 bin liraya kadar çıkarılacak. Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti verenler, Bakanlıkça belirlenen şartları sağlayamamaları veya verilen süre içerisinde şartları yerine getirememeleri durumunda ilgili sahada hizmet veremeyecek. Aykırı hareket edenlere Bakanlık veya liman başkanlığı tarafından 2 milyon liraya kadar para cezası uygulanacak.