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HDP'li ismin kardeşi silahlı saldırıda öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
HDP&#039;li ismin kardeşi silahlı saldırıda öldü
Diyarbakır, Hdp, Saldırı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eski HDP'den ilçe belediye başkanı seçilen Abdüssamed Bilgin'in kardeşi silahlı saldırıda öldü.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2014 yılında HDP'den ilçe belediye başkanı seçilen Abdüssamed Bilgin'in kardeşi Mahmut Bilgin, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Dicle ilçesi kırsal Yokuşlu Mahallesi'nde Mahmut Bilgin (40) kamyonuyla seyrederken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bilgin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Dicle Devlet Hastanesi'nden Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilgin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mahmut Bilgin'in 2014 yılında HDP'den ilçe belediye başkanı seçilen Abdüssamed Bilgin'in kardeşi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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