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    Hem Balkanlar hem Sibirya'dan geliyor! Kar kapıda, çifte soğuk dalgası Türkiye’yi üşütecek

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye, hem Balkanlar hem de Sibirya üzerinden gelen soğuk havanın etkisine giriyor. Bugün birçok bölgede başlayacak kar yağışının yarın şiddetlenmesi öngörülüyor. Bu akşamdan itibaren de İstanbul’da da kar yağması bekleniyor.

    Hem Balkanlar hem Sibirya&#039;dan geliyor! Kar kapıda, çifte soğuk dalgası Türkiye’yi üşütecek
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye’nin, bugünden itibaren hem Balkanlar hem de Sibirya’dan gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesi öngörülüyor. Yağışlar, yurt genelinde yarından itibaren kara dönüşecek. Uzmanlar “Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havayla birlikte bugün öğle saatlerinden itibaren yurdun kuzey batı kesimlerinden başlayarak karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı olması bekleniyor” değerlendirmesinde bulunuyor. İstanbul’un Anadolu Yakası’nda kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Yarın İstanbul’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Uzmanlar “Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava kütlesi önümüzdeki haftayla birlikte Türkiye’ye, Batı Karadeniz ve Trakya üzerinden giriş yapacak. Stratosferdeki ısınmanın devam etmesi, kutup girdabının yavaşlamasına ve bozulmasına sebep olduğu için kutup soğuklarının Avrupa veya Sibirya üzerinden gelme ihtimali artıyor” ifadelerini kullandı. Uzmanlar, megakentte yarın akşamdan itibaren kar yağışının başlayacağını belirtirken “Kutup soğuğu aşağıya doğru çekilecek. Yağış özellikle İstanbul’un yüksek kesimlerinde ve sahil kesiminde kısa aralıklarla görülecek” tahmininde bulunuyor. 

    AKOM’DAN İSTANBUL’A KAR UYARISI

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi. AKOM, sıcaklıkların 16 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin tahmin edildiği vurguladı. 

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    Haberler > Gündem > Hem Balkanlar hem Sibirya'dan geliyor! Kar kapıda, çifte soğuk dalgası Türkiye’yi üşütecek
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