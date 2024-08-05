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Henüz 31 yaşındaydı… Genç sunucu amansız hastalığa yenik düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Henüz 31 yaşındaydı… Genç sunucu amansız hastalığa yenik düştü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’da yerel bir televizyon kanalının haber müdürlüğü ve sunuculuğunu yapan Fatma Kırmızı’nın genç yaştaki ölümü basın camiasını hüzne boğdu. Kırmızı’nın cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Şanlıurfa’da uydu üzerinden yayın yapan Kanal Urfa Televizyonunun haber müdürü ve ana haber sunucu Fatma Kırmızı’ya 31 yaşında hayata gözlerini yumdu. 

Henüz 31 yaşındaydı… Genç sunucu amansız hastalığa yenik düştü - 1. Resim

Fatma Kırmızı’ya geçen ay ilik kanseri teşhisi konuldu. Gaziantep’te tedavi altına alınan Kırmızı, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Şanlıurfa’ya getirilen genç sunucunun cenazesi, doğup büyüdüğü Bozova ilçesine bağlı Kaçar Saluca kırsal Mahallesi'ne götürüldü.

Henüz 31 yaşındaydı… Genç sunucu amansız hastalığa yenik düştü - 2. Resim

Buradaki cenaze namazına Kanal Urfa Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Özer, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Reşat Uzun, Haliliye Belediyesi Basın Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek, mesai arkadaşları, gazeteciler ve muhabirler katıldı. Namazın ardından genç sunucunun cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.

Henüz 31 yaşındaydı… Genç sunucu amansız hastalığa yenik düştü - 3. Resim

“NEREDEN BİLECEKTİM, ÖLÜM HABERİNİ BEN YAPACAĞIM”

Cenazeye katılan Kanal Urfa Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Özer, gözyaşlarına boğuldu. Bir gün öldüğünde haberini Fatma Kırmızı’nın yapmasını istediğini söyleyen Özer, “Allah rahmet eylesin, ne diyelim. En son Kurban Bayramı’nda 2 günlük izni vardı. Yanına gittim. Gidip de gelmemek, gelip de görmemek var derdim kendisine. Hatta ben ölürsem haberimi sen yaparsın derdim. Ben nerden bilecektim ki bugün Fatma’nın haberini ben yapacağım. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

Henüz 31 yaşındaydı… Genç sunucu amansız hastalığa yenik düştü - 4. Resim

“MAALESEF BU MÜCADELEYİ KAYBETTİ”

Çok değerli bir insan olduğunu söyleyen Kanal Urfa Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, “Bundan yaklaşık 1 ay önce Fatma Kırmızı kardeşimiz elim bir hastalığa yakalandı. Maalesef bu mücadeleyi kaybetti. Bütün Urfa’nın başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet etsin. Gerçekten çok kıymetli bir insandı. İnşallah Allah rahmetiyle muamele eder. Tüm basın camiasının da başı sağ olsun” dedi.

Henüz 31 yaşındaydı… Genç sunucu amansız hastalığa yenik düştü - 5. Resim

“AMANSIZ HASTALIĞA YAKALANMIŞTI”

Şanlıurfa’da uzun yıllar yerel ve ulusal basında görev yapan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Reşat Uzun, “Fatma Kırmızı kardeşimiz amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Genç yaşta gazetecilik mesleğine başlayıp haberciliğin her alanında kendini gösterip daha sonra da Kanal Urfa’da haber müdürlüğü, haber spikerliği yaptı. Başarılı, ekranların sevilen bir gazetecisiydi. Yakın tarihte bir hastalığa yakalandı ve maalesef dün kendisini kaybettik. Bugün kendisini son yolculuğa uğurlamak için doğup büyüdüğü köye geldik. Basın camiasının başı sağ olsun. Fatma kardeşimizin de mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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