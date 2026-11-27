Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik sıcak yemek desteği sürüyor. Prof. Dr. Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mutfağında hazırlanan yemekler, her gün 3 bin kişiye ulaştırılıyor.

Özetle Kaydet a- | +A

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Kaymakamlığı ile Eyyübiye Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi, engelli, yaşlı ve yemeğini hazırlayacak kimsesi bulunmayan vatandaşlara yönelik sıcak yemek desteği aralıksız devam ediyor. Sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın önemli örneklerinden biri olan çalışmayla, 1.280 aileye her gün 3 bin kişilik sıcak yemek ulaştırılıyor.

Her gün 3 bin kişiye ücretsiz yemek! Okulda pişiyor, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

YEMEKLER OKULDA YAPILIYOR

Prof. Dr. Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfağında büyük bir özenle günlük olarak hazırlanan yemekler, Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evlere ulaştırılıyor. Özellikle yemek hazırlamakta güçlük çeken yaşlı ve engelli vatandaşların yanı sıra günlük yaşamını tek başına sürdürmekte zorlanan ve yemek yapacak yakını bulunmayan ailelere yönelik sürdürülen bu hizmet, vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyor.

Her gün 3 bin kişiye ücretsiz yemek! Okulda pişiyor, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

DAYANIŞMANIN VE PAYLAŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Her gün bin 280 haneye ulaşan ve 3 bin kişinin yemek ihtiyacını karşılayan çalışmayı oldukça önemsediklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede sosyal belediyecilik ve toplumsal dayanışma anlayışının önemli bir parçası olarak sürdürülen proje ile gönüllere dokunduklarını ifade etti. Kapısını çaldıkları vatandaşların yalnız olmadıklarını hissetmelerinin büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Mehmet Kuş, bu projenin vatandaşların yalnızca yemek ihtiyaçlarını karşılamadığını, aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birini sergilediğine dikkat çekti.

Her gün 3 bin kişiye ücretsiz yemek! Okulda pişiyor, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Her gün 3 bin kişiye ücretsiz yemek! Okulda pişiyor, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala