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    • Her şey bu tokalaşmayla başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Mısır, Türkiye, Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yıllar önce Mısır ve Türkiye arasında kopan ipler, 2022'de Katar'da karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi'nin tokalaşmasıyla yeniden inşa edilmeye başlanmıştı. Bugünse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra ilk kez Mısır'a gitmesiyle yeni bir adım atılıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından bugün Mısır'da olacak.

    12 YIL SONRA BİR İLK

    12 yıl sonra ilk kez Mısır'a gidecek olan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Daha sonra ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Ayrıca Erdoğan bu akşam Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe iştirak edecek.

    YILLAR SONRA TOKALAŞTILAR

    Mısır ziyaretinin ve Erdoğan-Sisi görüşmesinin önemi ayrı... Seneler önce Suriye iç savaşının çıkması, Mısır'da yapılan darbe vb. konuların ardından iki ülke arasındaki ipler gerilmiş, hatta kopmuştu. Ta ki 2022 yılına kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi, FIFA 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni için gittikleri Katar'da yıllar sonra bir araya geldi. Burada fotoğraflanan tokalaşma ile ülkeler arasında yeni bir dönem başladı.

    Her şey bu tokalaşmayla başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da

    TEMMUZ AYINDA BÜYÜKELÇİ ATAMA KARARI ALINDI

    Sisi ilk olarak 6 Şubat depremlerinin ardından Erdoğan'ı arayarak baş sağlığı diledi. 28 Mayıs seçimlerinin ardından ise Erdoğan'ı arayarak seçim galibiyeti sebebiyle tebriklerini iletti. Son olarak Temmuz 2023’te ise karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı alındı. Erdoğan'ın bugünkü Mısır ziyaretinde de yeni olumlu gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MısırTürkiyeSisiCumhurbaşkanı Erdoğan
    Haberler > Gündem > Her şey bu tokalaşmayla başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da
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