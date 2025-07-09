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Her şey fındık toplarken oldu! Hayatının kabusunu yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Her şey fındık toplarken oldu! Hayatının kabusunu yaşadı
Sakarya, Karasu, Yaralanma, Ambulans, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık tarlasında çalıştığı esnada dengesini kaybeden Hasan A. Dereye düştü. Genç adamı kurtarabilmek ekipler seferber oldu.

Olay, Çatalövez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık tarlasında filiz alan Hasan A., dengesini kaybederek dereye düştü. 

Her şey fındık toplarken oldu! Hayatının kabusunu yaşadı - 1. Resim

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Her şey fındık toplarken oldu! Hayatının kabusunu yaşadı - 2. Resim

HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin koordineli çalışması neticesinde bulunduğu yerden çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her şey fındık toplarken oldu! Hayatının kabusunu yaşadı - 3. Resim

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.

Her şey fındık toplarken oldu! Hayatının kabusunu yaşadı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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