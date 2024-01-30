Her şey iki mahallenin internetsiz kalmasıyla ortaya çıktı! Hayrete düşüren hırsızlık kamerada

Adana'da 'pes' dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Hayrete düşüren olay, internet erişimi kesilen mahallelinin durumu firmaya bildirmeleriyle ortaya çıktı. Tam 85 metrelik internet kablosu çalan zanlı 2 mahalleyi internetsiz bıraktı. Şüpheli kendini 'Bana benziyor ama ben değilim' sözleri ile savundu.

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Ocak 2024 10:18 - Güncelleme: 30 Ocak 2024 10:26 - Güncelleme:

Adana, Hırsızlık, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı