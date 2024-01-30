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    • Her şey iki mahallenin internetsiz kalmasıyla ortaya çıktı! Hayrete düşüren hırsızlık kamerada

    Adana'da 'pes' dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Hayrete düşüren olay, internet erişimi kesilen mahallelinin durumu firmaya bildirmeleriyle ortaya çıktı. Tam 85 metrelik internet kablosu çalan zanlı 2 mahalleyi internetsiz bıraktı. Şüpheli kendini 'Bana benziyor ama ben değilim' sözleri ile savundu.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Adana, Hırsızlık, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana'nın Yüreğir ilçesindeki iki mahallede yaşanan internet sorunu hayrete düşüren hırsızlığı ortaya çıkardı.

    180 evin interneti kesilince, internete erişemeyen mahalle sakinleri durumu abone oldukları firmaya bildirdi. Firma arıza sebebini öğrenmek için mahalleye geldiğinde kabloların kesildiğini fark etti. Bunun üzerine firma yetkilileri durumu polis ihbar etti.

    Her şey iki mahallenin internetsiz kalmasıyla ortaya çıktı! Hayrete düşüren hırsızlık kamerada

    25 BİN LİRALIK KABLOLARI ÇALMIŞ

    Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Yusuf Ç.’nin olayı gerçekleştirdiği tespit etti. 85 metre uzunluğunda toplam 25 bin TL değerinde kablo çalan Yusuf Ç. evinde yakalandı.

    Her şey iki mahallenin internetsiz kalmasıyla ortaya çıktı! Hayrete düşüren hırsızlık kamerada

    Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Görüntülerdeki bana benziyor ama ben yapmadım" diye kendisini savundu.

    Öte yandan, Yusuf Ç.’nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AdanaHırsızlık
    Haberler > Gündem > Her şey iki mahallenin internetsiz kalmasıyla ortaya çıktı! Hayrete düşüren hırsızlık kamerada
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