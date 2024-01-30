Her şey iki mahallenin internetsiz kalmasıyla ortaya çıktı! Hayrete düşüren hırsızlık kamerada
Adana'da 'pes' dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Hayrete düşüren olay, internet erişimi kesilen mahallelinin durumu firmaya bildirmeleriyle ortaya çıktı. Tam 85 metrelik internet kablosu çalan zanlı 2 mahalleyi internetsiz bıraktı. Şüpheli kendini 'Bana benziyor ama ben değilim' sözleri ile savundu.
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki iki mahallede yaşanan internet sorunu hayrete düşüren hırsızlığı ortaya çıkardı.
180 evin interneti kesilince, internete erişemeyen mahalle sakinleri durumu abone oldukları firmaya bildirdi. Firma arıza sebebini öğrenmek için mahalleye geldiğinde kabloların kesildiğini fark etti. Bunun üzerine firma yetkilileri durumu polis ihbar etti.
25 BİN LİRALIK KABLOLARI ÇALMIŞ
Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Yusuf Ç.’nin olayı gerçekleştirdiği tespit etti. 85 metre uzunluğunda toplam 25 bin TL değerinde kablo çalan Yusuf Ç. evinde yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Görüntülerdeki bana benziyor ama ben yapmadım" diye kendisini savundu.
Öte yandan, Yusuf Ç.’nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı