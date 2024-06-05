Her yaptığı gündem! Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn yine şaşırttı: Ne motor kullandı ne araba ama...
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kullandığı araçlarla gündemden düşmeyen Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez de dron kullandığı videoyla gündeme geldi. Zayn, evlerinden dron ile Sapanca Gölü'nün ortasında vakit geçiren ailesine kahve servisi yaptı.
Yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez Esentepe'de bulunan evlerinden dron ile Sapanca Gölü'nde sörf tahtası üzerinde vakit geçiren ailesine kahve servisi yaptı.
Annesinin kahve siparişi üzerine oyun koltuğundan kalkarak kahve yapan minik Zayn, bardakları drona koyarak gölün ortasında duran anne ve babasına ulaştırdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise milyonlar tarafından izlenirken beğeni yağmuruna tutuldu.