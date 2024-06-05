Her yaptığı gündem! Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn yine şaşırttı: Ne motor kullandı ne araba ama...

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Haziran 2024 11:50 - Güncelleme: 5 Haziran 2024 11:54 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Kullandığı araçlarla gündemden düşmeyen Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez de dron kullandığı videoyla gündeme geldi. Zayn, evlerinden dron ile Sapanca Gölü'nün ortasında vakit geçiren ailesine kahve servisi yaptı.