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Herkes kayıp olarak arıyordu! Cesedi arazide bulundu, ölüm sebebi ise hayrete düşürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Herkes kayıp olarak arıyordu! Cesedi arazide bulundu, ölüm sebebi ise hayrete düşürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da kayıp olarak aranan 61 yaşındaki yaşlı adamdan acı haber geldi. Mustafa Acar'ın cansız bedeni arazide bulundu. Ölüm sebebinin ise boğa saldırısı olduğu tespit edildi.

Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Arpadere Mahallesi’nde yakınları tarafından kayıp olarak aranan Mustafa Acar'dan (61) acı haber geldi. 

Yaşlı adam bir arazide ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerde şahsın, kendisine ait boğanın saldırısına uğradığı ve aldığı boynuz darbeleri sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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