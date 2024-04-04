Herkes kayıp olarak arıyordu! Cesedi arazide bulundu, ölüm sebebi ise hayrete düşürdü

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Nisan 2024 10:29 - Güncelleme: 4 Nisan 2024 10:35 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da kayıp olarak aranan 61 yaşındaki yaşlı adamdan acı haber geldi. Mustafa Acar'ın cansız bedeni arazide bulundu. Ölüm sebebinin ise boğa saldırısı olduğu tespit edildi.