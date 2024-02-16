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    • Haberler > Gündem > Depremde ölenlerin mezar taşlarına yazıldı, okuyanlar gözyaşlarını tutamadı!

    Depremde ölenlerin mezar taşlarına yazıldı, okuyanlar gözyaşlarını tutamadı!

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Adıyaman, Deprem, Mezar, Mezar Taşı, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kahramanmaraş'ta geçen sene bugün 9 saat ara ile meydana gelen 2 büyük deprem 11 ilimizi yerle bir etti. Depremden en çok etkilenen şehirlerimizden biri de Adıyaman oldu. Çok sayıda bina enkaza döndü altında kalan insanlar hayatını kaybetti. Depremin üzerinden bir yıl geçti ama acılar ilk günkü gibi tazeliğini korudu. Depremde ölenlerin mezar taşlarına yazılanlar görenlerin yüreklerini dağladı.

    Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketinde 53 binden fazla vatandaşımız canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Depremden etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu. Herkesin acısı ilk günkü gibi tazeliğini korurken depremde ölenlerin defnedildiği mezarlıktaki taşlar görenleri hüzne boğdu. 

    Depremde ölenlerin mezar taşlarına yazıldı, okuyanlar gözyaşlarını tutamadı!

    Görüntüler Adıyaman'daki Yeni Mezarlık'tan geldi.  Kimi mezar taşında, ‘Mezarlıkta papatya eksikti sen geldin’, ‘Toprak, emanetime iyi bak benim sarıldığım gibi sarıl anneme’, ‘Öksüz kaldı kızım, tadı yoktu bayramların, yarım kaldı hatıraların, kalmadı artık soranların’ şeklinde yazılan birçok yazı hem yürek parçalıyor hem de duygulandırıyor.

    Depremde ölenlerin mezar taşlarına yazıldı, okuyanlar gözyaşlarını tutamadı!

    Kiminin mezar taşında farklı sözler, kiminin mezarında ise geride kalan fotoğrafları.

    Depremde ölenlerin mezar taşlarına yazıldı, okuyanlar gözyaşlarını tutamadı!

    Her mezar taşındaki yazıların farklı hikayeleri anlattığını dile getiren vatandaşlar, “Çok duygulanıyoruz. Herkesin farklı hikayesi, farklı hatıraları var. Bu durum sadece mezarda kalmıyor. Bazı yazıları sonuna kadar okuyamıyorsunuz çünkü içiniz parçalanıyor ve yazıları hecelemeye başlıyorsunuz. Oldukça zor bir durum Allah herkese rahmet eylesin” diye konuştu.

    Depremde ölenlerin mezar taşlarına yazıldı, okuyanlar gözyaşlarını tutamadı!

    Depremde ölenlerin mezar taşlarına yazıldı, okuyanlar gözyaşlarını tutamadı!

    Depremde ölenlerin mezar taşlarına yazıldı, okuyanlar gözyaşlarını tutamadı!

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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