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Hindistan'da kaybolan Bangladeşli Milletvekili Azim ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hindistan&#039;da kaybolan Bangladeşli Milletvekili Azim ölü bulundu
Bangladeş, Azim, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bangladeş'te iktidar partisi milletvekillerinden Anwarul Azim, kayıp olduğu Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde ölü bulundu

Basına konuşan Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, Batı Bengal eyaletinin Kolkata kentinde kaybolduğu bildirilen Azim'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

"PLANLANMIŞ BİR CİNAYETTİ"

Azim'in Kolkata'da ölü bulunduğunu söyleyen Kamal, olaya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, "Olaya karışanların hepsinin Bangladeşli olduğunu biliyoruz. Planlanmış bir cinayetti." ifadesini kullandı.

Hindistan'da kaybolan Bangladeşli Milletvekili Azim ölü bulundu - 1. Resim

Milletvekili Azim, 12 Mayıs'ta sağlık nedeniyle Hindistan'a gitmiş, 18 Mayıs'ta ise kendisi hakkında kayıp ihbarında bulunulmuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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