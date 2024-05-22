Hindistan'da kaybolan Bangladeşli Milletvekili Azim ölü bulundu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Bangladeş'te iktidar partisi milletvekillerinden Anwarul Azim, kayıp olduğu Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde ölü bulundu
Basına konuşan Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, Batı Bengal eyaletinin Kolkata kentinde kaybolduğu bildirilen Azim'e ilişkin açıklamalarda bulundu.
"PLANLANMIŞ BİR CİNAYETTİ"
Azim'in Kolkata'da ölü bulunduğunu söyleyen Kamal, olaya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, "Olaya karışanların hepsinin Bangladeşli olduğunu biliyoruz. Planlanmış bir cinayetti." ifadesini kullandı.
Milletvekili Azim, 12 Mayıs'ta sağlık nedeniyle Hindistan'a gitmiş, 18 Mayıs'ta ise kendisi hakkında kayıp ihbarında bulunulmuştu.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı