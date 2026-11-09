Malatya'da özel bakım merkezindeki ihmal, hırsızlık ve cinsel istismar iddiaları kan dondurdu. 68 yaşındaki Fatih Filiz'in uç duyurusunda bulan kızı “Babam hastaların alt değişimi sırasında cinsel istismara maruz kaldıklarını gördüğünü söyledi. Felçli olan babamı karga tulumba götürürken düşürmüşler. Babamın kafatası kemiği, elmacık kemiği ve omzu kırıldı” dedi.

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Malatya'da özel bir bakım merkezinde kalan 68 yaşındaki Fatih Filiz'in ailesi, ihmal ve para hırsızlığı iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Aile Filiz’in ihmaller nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını, maaşından para alındığını ve merkezdeki bazı hastaların istismara maruz kaldığını öne sürdü.

Babasının Temmuz ayından bu yana özel bakım merkezinde kaldığını belirten Figen Buluş Özcan, babasının birkaç kez düştüğünü ve omzunun kırıldığını iddia etti.

Hırsızlık, istismar, ihmal… Özel bakım merkezinde korkunç iddialar,

“BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİNİ ÖĞRENDİK”

Özcan “Ekim ayında babamla telefonda görüştüm. Ses tonunun çok kötü olduğunu fark ettim. Kendisine neden böyle olduğunu sorduğumda kızım, elimi kullanamıyorum, sesim çıkmıyor dedi. Kendi şahsi telefonlarına da cevap verememeye başladı. Kurumu defalarca arayarak babamı hastaneye götürmelerini istedim ancak götürmediler. Çok uğraştıktan sonra kendi özel sağlık imkanlarımla babamı hastaneye götürdüm. Orada çekilen MR sonuçlarının ardından babamın ikinci kez beyin kanaması geçirdiğini öğrendik. Bir hafta yoğun bakımda kaldı.

Hırsızlık, istismar, ihmal… Özel bakım merkezinde korkunç iddialar,

CİNSEL İSTİSMARA İDDİASI

Babasının maaşından para eksildiğini fark ettiklerini ve bu nedenle savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Özcan, bakım merkezinde kalan bazı hastaların cinsel istismara maruz kaldığına da iddia etti:

İki gün önce polis memurları gelerek babamın özel ifadesini aldı. Babam yaşananları olduğu gibi anlattı. Aynı zamanda kurumda kalan hastaların alt değişimi sırasında cinsel istismara maruz kaldıklarını gördüğünü de bana söyledi. Bunu polis memurlarına da anlatmış. Bizim rızamız olmadan babamı psikiyatri doktoruna götürerek akıl sağlığının yerinde olmadığına dair rapor almaya çalıştılar. Kendilerini aklamak istediklerini düşünüyorum. Felçli olan babamın hastaneye ambulansla götürülmesi gerekirken ambulans kullanmamışlar. Karga tulumba götürürken düşürmüşler. Babamın kafatası kemiği, elmacık kemiği ve omzu kırıldı. Bu konuyla ilgili de gerekli yerlere şikayetlerimizi yaptık.

Hırsızlık, istismar, ihmal… Özel bakım merkezinde korkunç iddialar,

‘KURUM KAPATILSIN’

Babasını Mersin’e almak için başvuruda bulunduğunu belirten Özcan sorumluların cezalandırılmasını ve kurumun kapatılması için yardım istedi.

Hırsızlık, istismar, ihmal… Özel bakım merkezinde korkunç iddialar,

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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