Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Hırsızlık sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Kayıp market arabasının gizemi çözüldü

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Hırsızlık sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Kayıp market arabasının gizemi çözüldü
Fotoğraf Başlığı Hırsızlık sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Kayıp market arabasının gizemi çözüldü

Sivas’ta market arabasındaki eşyaları indirerek kendi eşyalarını yerleştirip arabayla uzaklaşan şüphelinin gizemi çözüldü. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen şüphelinin arabayı başka bir marketin önüne bıraktığı öğrenildi. Market sahibi, şüpheliden şikayetçi olmadı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Sivas’ta birkaç gün önce bir şüpheli, market önündeki arabadan yükleri indirip, kendi yüklerini koyarak uzaklaşmıştı. Olanları güvenlik kameralarından fark eden market sahibi Fatih Şeker, “Kamera kayıtlarını izlediğimizde bir arkadaşın gelip içindeki malzemeleri boşaltarak götürdüğünü gördük. Sadece arabayı çalmış, içindeki malzemeler geldiğimizde yerdeydi” diye konuşmuştu.

Hırsızlık sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Kayıp market arabasının gizemi çözüldü
Başlık ResmiHırsızlık sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Kayıp market arabasının gizemi çözüldü
ÖNERİLEN HABERLER
Ne deniz ne göl… Mezarlık manzaralı değil mezarlıkla iç içe! Akıllara durgunluk veren bina! Gören tekrar tekrar bakıyor
GÜNDEM

Ne deniz ne göl… Mezarlık manzaralı değil mezarlıkla iç içe! Akıllara durgunluk veren bina! Gören tekrar tekrar bakıyor

ZİHİNSEL ENGELLİYMİŞ

Polis ekipleri kısa sürede arabayı buldu. İncelemeler sonucunda zihinsel engelli olduğu ortaya çıkan şahsın, aldığı market arabasını ihtiyacını gördükten sonra başka bir konumda ki zincir markete bıraktığı belirlendi.

Hırsızlık sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Kayıp market arabasının gizemi çözüldü
Başlık ResmiHırsızlık sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Kayıp market arabasının gizemi çözüldü

"ARACI TEKRAR BİZE GETİRDİLER"

Şikayetçi olmadığını belirten Şeker “Hırsızlık zannetmişiz daha doğrusu, arabayı alan arkadaşın aklî dengesi yerinde değilmiş. Biz şikayetçi olmadığımız halde emniyetten arkadaşlar geldi. 'biz olayla ilgileneceğiz, sizin için araştıracağız' dediler. Birkaç saat sonrasında tekrar haber geldi. Aracımızı iki sokak ötede bulunan bir zincir marketin önüne bırakılmış şekilde buldular. Aracı tekrar bize getirdiler. Şu an kullanıyoruz” diye konuştu.

Hırsızlık sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Kayıp market arabasının gizemi çözüldü
Başlık ResmiHırsızlık sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Kayıp market arabasının gizemi çözüldü

NE OLMUŞTU?

Sivas’ta Osmanpaşa caddesinde bulunan bir bakkalın önündeki market arabası, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından alındı. Şahsın market arabasının içerisindeki malzemeleri yere bırakıp kendi eşyalarını arabaya koyarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ertesi gün iş yerini açmaya gelen Fatih Şeker, market arabasının yerinde olmadığını fark ederek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Hırsızlık sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Kayıp market arabasının gizemi çözüldü
Başlık ResmiHırsızlık sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Kayıp market arabasının gizemi çözüldü

Şeker, "Cumartesi akşam saatlerinde kapatmadan önce iş yerinin yanına market arabasını koymuştuk. Ertesi gün iş yerimizi açarken arabanın olmadığını fark ettik. Kamera kayıtlarını izlediğimizde bir arkadaşın gelip içindeki malzemeleri boşaltarak götürdüğünü gördük. Sadece arabayı çalmış, içindeki malzemeler geldiğimizde yerdeydi. Daha önce de başımıza geldi, buraya ne koysak çalınıyor” demişti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sivas
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YENİ PARTİ'YE KATILDI!
YENİ PARTİ'YE KATILDI!
Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
FAY HATTINA UZAK İLÇELER!
FAY HATTINA UZAK İLÇELER!
Metrekare fiyatı 46 bin TL’den başlıyor
KAÇIŞ PLANI BOZULDU!
KAÇIŞ PLANI BOZULDU!
Alihan Kuriş suç örgütünün firari iki ismi yakalandı
ŞAM’A ENTEGRE TAMAM
ŞAM’A ENTEGRE TAMAM
SDG tasfiye oldu, YPG dağılıyor
'NEREDE BU DİRSEK?'
'NEREDE BU DİRSEK?'
Trabzon maçının hakemine penaltı ve kırmızı isyanı
FON MU MEVDUAT MI?
FON MU MEVDUAT MI?
Getiriler çok farklı tabloya işaret etti
BEŞİKTAŞ’A ÖVGÜ YAĞDIRDI
BEŞİKTAŞ’A ÖVGÜ YAĞDIRDI
"Bu takımı izleyip keyif almayan yoktur"
GRAM ALTIN 7 BİN TL’Yİ AŞTI!
GRAM ALTIN 7 BİN TL’Yİ AŞTI!
Ünlü stratejist 2 yeni hedefi açıkladı
BURUK'UN UNUTTUĞU BİRİ DAHA
BURUK'UN UNUTTUĞU BİRİ DAHA
G.Saray'a yıllar sonra sessiz sedasız veda
KİRLİ OYUNLARI BİR BİR ANLATTI
KİRLİ OYUNLARI BİR BİR ANLATTI
Aziz İhsan Aktaş'tan çok konuşulacak sözler
MARMARA’DA KORKUTAN SENARYO
MARMARA’DA KORKUTAN SENARYO
Adalar Fayı’ndaki 1 günlük değişim sonrası açıkladı
24 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU!
24 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU!
Türkiye'nin 61 yıllık tekstil devi iflas etti
TRUMP CANLI YAYINDA AÇIKLADI
TRUMP CANLI YAYINDA AÇIKLADI
"48 dakikada petrolü aldık, tesisleri haritadan sildik"
İŞLER TERSİNE DÖNDÜ
İŞLER TERSİNE DÖNDÜ
Tatilde erken alan değil 'son dakikacı' kazandı
DARP VEYA BOĞUŞMA İZİ YOK
DARP VEYA BOĞUŞMA İZİ YOK
3 kardeşin cesedi bulundu! Kayıp kardeşten haber var
BİNASI OLMADAN REKOR KIRDI
BİNASI OLMADAN REKOR KIRDI
Yeni açıldı, köklü tıp fakültelerini geride bıraktı
EV ALACAKLAR DİKKAT!
EV ALACAKLAR DİKKAT!
Zorunlu Deprem Sigortası'nda yeni dönem
YENİ MERTENS BATRAKOV!
YENİ MERTENS BATRAKOV!
Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
DEVASA TÜNELLER HAZIR!
DEVASA TÜNELLER HAZIR!
45 dakikalık yol, 10 dakikaya inecek
MANZARASI AKILALMAZ BİNALAR
MANZARASI AKILALMAZ BİNALAR
Gören tekrar tekrar bakıyor, inanamıyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Trabzonspor maçının hakemine penaltı ve kırmızı kart isyanı: Nerede dirsek?
Trabzon maçı hakemine tepki: Nerede dirsek?
Kaydet
Fay hattına uzak ilçeler! Konutta metrekare fiyatı 46 bin TL’den başlıyor
Fay hattına uzak ilçeler! Konutta metrekare fiyatı 46 bin TL’den başlıyor
Kaydet
Laptopun ömrünü kısaltan günlük alışkanlıklar: En sık yapılan hatalar
Laptopun ömrünü kısaltan günlük alışkanlıklar: En sık yapılan hatalar
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.