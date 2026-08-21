Sivas’ta market arabasındaki eşyaları indirerek kendi eşyalarını yerleştirip arabayla uzaklaşan şüphelinin gizemi çözüldü. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen şüphelinin arabayı başka bir marketin önüne bıraktığı öğrenildi. Market sahibi, şüpheliden şikayetçi olmadı.

Sivas’ta birkaç gün önce bir şüpheli, market önündeki arabadan yükleri indirip, kendi yüklerini koyarak uzaklaşmıştı. Olanları güvenlik kameralarından fark eden market sahibi Fatih Şeker, “Kamera kayıtlarını izlediğimizde bir arkadaşın gelip içindeki malzemeleri boşaltarak götürdüğünü gördük. Sadece arabayı çalmış, içindeki malzemeler geldiğimizde yerdeydi” diye konuşmuştu.

Hırsızlık sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Kayıp market arabasının gizemi çözüldü

ZİHİNSEL ENGELLİYMİŞ

Polis ekipleri kısa sürede arabayı buldu. İncelemeler sonucunda zihinsel engelli olduğu ortaya çıkan şahsın, aldığı market arabasını ihtiyacını gördükten sonra başka bir konumda ki zincir markete bıraktığı belirlendi.

Hırsızlık sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Kayıp market arabasının gizemi çözüldü

"ARACI TEKRAR BİZE GETİRDİLER"

Şikayetçi olmadığını belirten Şeker “Hırsızlık zannetmişiz daha doğrusu, arabayı alan arkadaşın aklî dengesi yerinde değilmiş. Biz şikayetçi olmadığımız halde emniyetten arkadaşlar geldi. 'biz olayla ilgileneceğiz, sizin için araştıracağız' dediler. Birkaç saat sonrasında tekrar haber geldi. Aracımızı iki sokak ötede bulunan bir zincir marketin önüne bırakılmış şekilde buldular. Aracı tekrar bize getirdiler. Şu an kullanıyoruz” diye konuştu.

Hırsızlık sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Kayıp market arabasının gizemi çözüldü

NE OLMUŞTU?

Sivas’ta Osmanpaşa caddesinde bulunan bir bakkalın önündeki market arabası, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından alındı. Şahsın market arabasının içerisindeki malzemeleri yere bırakıp kendi eşyalarını arabaya koyarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ertesi gün iş yerini açmaya gelen Fatih Şeker, market arabasının yerinde olmadığını fark ederek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Hırsızlık sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Kayıp market arabasının gizemi çözüldü

Şeker, "Cumartesi akşam saatlerinde kapatmadan önce iş yerinin yanına market arabasını koymuştuk. Ertesi gün iş yerimizi açarken arabanın olmadığını fark ettik. Kamera kayıtlarını izlediğimizde bir arkadaşın gelip içindeki malzemeleri boşaltarak götürdüğünü gördük. Sadece arabayı çalmış, içindeki malzemeler geldiğimizde yerdeydi. Daha önce de başımıza geldi, buraya ne koysak çalınıyor” demişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sivas Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSISivas

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