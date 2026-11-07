HİSAR A+ Otonom'dan başarılı atış! Jet motorlu hedefi tam isabetle vurdu

Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi HİSAR A+ Otonom, gerçekleştirilen test atışında jet motorlu hedefi başarıyla vurdu. Savunma Sanayii Başkanlığının 41. kuruluş yıl dönümünde yapılan atışta, görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı füze kullanıldı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 200'den fazla yerli firmanın katkısıyla geliştirilen sistemin sahadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye'nin yerli ve millî hava savunma sistemlerinden HİSAR A+ Otonom, yeni bir test atışını başarıyla tamamladı. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen HİSAR projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyette, sistemden ateşlenen füze jet motorlu hedefi vurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığının 41. kuruluş yıl dönümüne denk gelen atış faaliyetinde, görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı füze kullanıldı.

HİSAR A+ OTONOM JET MOTORLU HEDEFİ VURDU

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, başarılı atışın ardından yaptığı açıklamada HİSAR A+ Otonom'un hava savunma kabiliyetine dikkat çekti.

Görgün, "Başkanlığımızın 41. gurur yılında, Gök Vatan'ımızın otonom iradesi HİSAR A+ Otonom hedefini başarıyla vurdu. HİSAR A+ Otonom, ateşlediği Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı füzesiyle sahadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı" ifadelerini kullandı.

HİSAR A+ Otonomdan başarılı atış! Jet motorlu hedefi tam isabetle vurdu

200'DEN FAZLA YERLİ FİRMA GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLADI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan HİSAR A+ Otonom, hava savunması için gerekli tüm bileşenleri tek araç üzerinde barındırıyor.

Sistemin geliştirilmesinde Türk savunma sanayisindeki çok sayıda şirket görev aldı.

Görgün, yerli üretimin önemini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Kuvvetlerimizin envanterinde bulunan ve 200'den fazla yerli firmamızın katkılarıyla geliştirilen sistem, tüm bileşenlerini tek araçta buluşturarak hava savunma kabiliyetimize güç katıyor."

HİSAR A+ Otonomdan başarılı atış! Jet motorlu hedefi tam isabetle vurdu

HİSAR A+ OTONOM'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Alçak irtifa hava savunması için geliştirilen HİSAR A+ Otonom, hava tehditlerine karşı görev yapmak üzere tasarlandı.

Sistemin öne çıkan özelliği, hava savunmasında ihtiyaç duyulan bileşenleri tek bir araçta bir araya getirmesi.

Test faaliyetinde kullanılan görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı füze ise hedefin kızılötesi görüntüsünden yararlanarak hedefe yöneliyor.

Son atışta jet motorlu hedefin başarıyla vurulması, sistemin test faaliyetleri açısından yeni bir başarı olarak kayıtlara geçti.

"MİLLÎ VE YERLİ KABİLİYETLERİMİZİ GELİŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli ve millî savunma teknolojilerine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Görgün, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tam bağımsız savunma sanayii hedefimiz doğrultusunda millî ve yerli kabiliyetlerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bu başarıda emeği geçen mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başkanlığımızın 41. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI 41 YAŞINDA

Savunma Sanayii Başkanlığının temelleri, 7 Kasım 1985 tarihinde kabul edilen 3238 sayılı Kanun ile atıldı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve millî üretim çalışmalarını koordine eden kurum, 7 Kasım 2026 itibarıyla kuruluşunun 41. yıl dönümünü kutluyor.

HİSAR A+ Otonom'un başarılı test atışı da kuruluş yıl dönümü kapsamında duyurulan gelişmeler arasında yer aldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala