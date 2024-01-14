Hopörlerden gelen çağrıyla vatandaşlar harekete geçti... Bir ilçe kırmızı beyaza büründü

14 Ocak 2024 22:05 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 22:08

Yahşihan Belediyesi Pençe-Kilit Bölgesinde şehadete ulaşan 9 kahraman için vatandaşlara duygulandıran bir çağrıda bulundu. Belediye hoparlörleri, sosyal medya platformları ve SMS'ler ile yapılan şehitler için al bayrağı dalgalandırma çağrısının ardından ilçe kırmızı beyaza büründü.

HOPÖRLERDEN ÇAĞRI YAPILDI

İlçenin birçok noktasındaki hoparlörden yapılan duyuruda, "Kutlu vatanımızın müdafaası için bölücü terör örgütüyle girdikleri çatışmada şehadete eren aziz şehitlerimize saygı ve minnet ifadesi olması adına belediyemiz tarafından daha önceden dağıtılan Türk bayrağımızı evlerinize asmanızı rica ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

İLÇE KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmazvatandaşlara yapılan çağrı sonrası yaklaşık 7 bin 500 haneye Türk bayrağı asıldığını beliterek, çağrıya kulak veren vatandaşlara teşekkür etti.

Türkyılmaz, "Tüm şehitlerimize Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Bizler başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, Kırıkkale’den bir Fatiha, bir bayrak, bir fidan olarak dua ediyoruz" diye konuştu.

VATANDAŞLAR ÇAĞRIYA ANINDA KARŞILIK VERDİ

İlçede ikamet eden Özge İpek, "İlçemizde Yahşihan Belediyesi tarafından evlerimize Türk bayraklarının asılması için anonslar geçildi. Biz de bu anonslara istinaden Türk bayrağımızı balkonlarımıza asıyoruz. Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.

İlanı belediyeden duyduğunu anlatan 13 yaşındaki Abdullah Başnak, "Evlerin balkonuna bayrak asılacağını belediyeden duydum. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ben de evimizdeki Türk bayrağını evimize astım" dedi.