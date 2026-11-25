Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu toplantısında Yargıtay üyeliğine 5 ismin seçildiğini duyurdu. Seçilen isimler arasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman da yer aldı.

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Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu toplantısında Yargıtay üyeliğine yapılan seçimler tamamlandı. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Yargıtay'ın yeni üyelerini duyurdu.

YARGITAY'A SEÇİLEN 5 İSİM BELLİ OLDU

HSK Genel Kurulunun kararıyla Yargıtay üyeliğine seçilen isimler şöyle:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Mehmet Tuncer

HSK'dan Yargıtay'a 5 yeni üye! Bakan Gürlek isimleri açıkladı

GÜRLEK'TEN TEBRİK MESAJI

Yargıtay'ın yeni üyelerine başarılar dileyen Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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