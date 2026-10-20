Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Hukukçu Oğuz Demir: Radikalleşme bir anda başlamıyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Hukukçu Oğuz Demir: Radikalleşme bir anda başlamıyor
Başlık ResmiHukukçu Oğuz Demir: Radikalleşme bir anda başlamıyor

Türkiye genelinde bu yıl erişime engellenen 8 bin 678 sosyal medya hesabından 3 binden fazlasının çocukları hedef alan ve suça teşvik eden içerikler barındırdığı belirtiliyor. Bu durum, dijital engellerin çocukları suçtan uzak tutmada tek başına yeterli olup olmadığı tartışmasını gündeme getirdi.

Kaydet
|
Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

Konuyu gazetemize değerlendiren hukukçu Oğuz Demir, yeni nesil suç örgütlerinin çocukları doğrudan suça çağırmak yerine dijital içeriklerle özendirdiğine dikkat çekti. Demir, “Mevzuatımızda suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme gibi suçlar var. Ancak bunların oluşması için belirli şartların gerçekleşmesi gerekiyor. Bugün tehlike yalnızca suçun açıkça teşvik edilmesi değil. Çeteler; silahları, paraları, güçleri ve lüks hayatlarıyla çocuklara cazip gösteriliyor. Müzikler ve kısa videolarla çete üyeleri kahramanlaştırılırken şiddet, cesaret ve itibar göstergesi olarak sunuluyor. Böylece suç örgütlerine mensubiyet bir statü sembolüne dönüşüyor. Mevcut düzenlemeler, dolaylı özendirme faaliyetlerine müdahalede yetersiz kalabiliyor” dedi.

Yeni nesil çetelerin çocuklara farklı kimlikler ve aidiyetler sunduğunu belirten Demir, “Bazı yapılar ideolojik veya dinî kimlik, bazıları para, güç ve lüks hayat vaat ediyor. Şiddeti yücelten topluluklarda ise öfke, dışlanmışlık ve görünür olma arzusu öne çıkıyor. Ortak noktaları, çocuklara kendilerini güçlü ve bir topluluğun parçası gibi hissettiren bir kimlik sunmaları. Pandemi döneminin etkisi de araştırılmalı. Bugün gündeme gelen okul saldırılarının bazı failleri, pandemi başladığında 8-11 yaşlarındaydı. Kimliklerinin şekillendiği dönemde okullardan ve arkadaşlarından uzak kalan bu çocuklar, sosyal izolasyon yaşadı ve zamanlarının önemli bölümünü dijital ortamlarda geçirdi. Bu durum tek başına radikalleşme nedeni sayılamaz ancak sosyal gelişimdeki kesintilerin ve dijital ortamların etkisi araştırılmalı” diye konuştu.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.