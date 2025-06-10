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Hulusi Akar'dan İsrail'e 'Madleen' tepkisi! "Bir gün mutlaka..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Madleen gemisini alıkoyan İsrail'e sert bir mesaj gönderdi. Akar, "Tarih unutmaz, unutmayacağız. Bir gün mutlaka..." dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil 'Madleen' gemisine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

"BİR GÜN MUTLAKA..."

Dışişleri Bakanlığı'nın saldırıya yönelik açıklamasını paylaşan Akar, "Tarih unutmaz. Unutmayacağız. Bir gün mutlaka..." notunu düştü. Akar, ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını da yayımladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama ise şöyle:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu "Madleen" adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.

Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail'in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail'in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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