Korsan devlet terörü! Madleen’e baskına tepki yağdı

Gazze’ye yardım malzemeleri taşıyan Madleen gemisinin 1 Haziran’da başlayan yolculuğu önceki gece yarısı İsrail'in müdahalesi ile kıyıya 185 kilometre uzakta son buldu. Gemideki ikisi Türk 12 aktivist, siyonist ordusu tarafından kaçırıldı. Fanatik Yahudi Bakan Ben-Gvir’in emri ile 12 aktivist ayrı ayrı hücrelere konuldu. İsrail askerleri, gemiye önce içeriği belli olmayan beyaz bir kimyasal sıvı döktü, ardından baskın yaptı. Kimyasal sıvı aktivistlerin gözlerinin yanmasına sebep oldu.

Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusunun bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusu uluslararası sularda müdahale etti. Gazze’ye yaklaşık 185 kilometre kala İsrail ordusuna ait dronlar gemiye beyaz renkli kimyasal sıvı döktü. Gemideki gönüllülerden Yasemin Acar, sıvı sebebiyle gözlerinin yandığını söyledikten sonra İsrail askerleri Madleen’e baskın yaptı. İnsan hakları savunucuları askerleri, ellerini havaya kaldırarak bekledi. Baskın sırasında video çekenlere telefonlarını kapatmasını söyleyen İsrail askerleri daha sonra gemiyi, Aşdod Limanı’na çekti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, gemilere 7 Ekim’de yaşananlara ilişkin bir video izletileceğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Greta Thunberg dâhil 12 insan hakları savunucusunun tek amacının “kamuoyunun dikkatini çekmek olduğu” savunularak “Ünlülerin yer aldığı selfie yatı güvenli bir şekilde İsrail kıyılarına getirildi. Yolcular kendi ülkelerine gönderilecek” denildi.

“HÜCREYE KONULACAKLAR”

Ancak İsrail basını insan hakları savunucularının Ramle şehrindeki Givon Cezaevinde ayrı hücrelerde tutmayı planladığını yazdı. Aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan’ın da bulunduğu aktivistlere resmî hapishane üniformaları giydirileceği öne sürüldü. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in ise İsrail’in zorla alıkoyduğu 12 aktivistin dünyayla irtibatını kesmek amacıyla hücrelere radyo, televizyon gibi hiçbir iletişim aracının konulmaması talimatını verdiği aktarıldı.

HAVADAN, KARADAN, DENİZDEN

Madleen’in ardından Tunus’tan da İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla organize edilen “Mağrip Direniş Konvoyu” yola çıktı. Başkent Tunus’un merkezinde toplanan Moritanya, Fas, Cezayir ve Tunuslu yüzlerce aktivistin katıldığı konvoy hakkında açıklama yapan Dr. Muhammed Emin Bennur “12 otobüs ile 100 araçtan oluşan konvoy 30’dan fazla ülkenin katıldığı küresel bir girişimin parçası. Gazze’ye kara, deniz ve hava yoluyla ulaşmayı amaçlayan farklı organizasyonlarla eş zamanlı hareket ediyoruz” dedi. Konvoyun 12 Haziran’da Mısır’ın başkenti Kahire’de toplanmayı, ertesi gün Gazze sınırındaki Ariş şehrine gitmeyi ve 50 kilometrelik yürüyüşle Refah Sınır Kapısı’na ulaşmayı hedefliyor.

DÜNYA AYAKLANDI

Gemidekilerin tutuklanmasının ardından başta Fransa ve İtalya olmak üzere birçok ülkede İsrail karşıtı gösteriler düzenlendi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan protestocular, “Filoya Özgürlük” ve “Gazze ablukasını kaldırın” sloganları attı.

BASKINA TEPKİ YAĞIYOR

İsrail ordusunun, Madleen gemisine yaptığı saldırıya başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail’in uluslararası sulardaki gemiye müdahalesini lanetledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail’in saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını bildirirken Dışişleri Bakanlığı “Saldırı, İsrail’in terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Gemide bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir” açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da “Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır” derken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Gemiye yönelik müdahaleyi şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya iş birliği yapmalıdır” diye konuştu.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Madrid Büyükelçiliğindeki maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı. Bakanlık ayrıca, yelkenlide bulunan İspanyol aktivist ve ailesiyle iletişimde olunduğunu, İsrail hükûmetiyle de temasa geçildiğini kaydetti.

Fransa hükûmeti, altısı Fransız 12 aktivistin bulunduğu Özgürlük Filosu’nun, İsrail tarafından engellenmesinin ardından alıkonan vatandaşlarının “en kısa sürede” geri gönderilmesini istedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail’in gemiye saldırısını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi “Gemiye yapılan saldırı kesinlikle uluslararası hukuk açısından bir korsanlıktır” ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Madleen gemisinin serbest bırakılmasını ve Gazze’ye uygulanan ablukanın kaldırılmasını istedi.

İSRAİL’DEN ALGI FOTOĞRAFI

İsrail ordusu, müdahale ettiği Madleen gemisini Aşdod Limanı’na çekti. Baskın sonrası gemideki aktivistlere yiyecek ve içecek vererek algı yapan İsrail, Gazze’de ise yardım dağıtım merkezi yakınındaki Filistinlilere ateş açtı. Yiyecek almak için gelen sekiz Gazzeli şehit oldu.