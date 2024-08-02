Hulusi Akar'dan İsrailli Bakan Yisrael Katz'a sert tepki: Vampirleşmiş siyonaziler...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Akar, "Vampirleşmiş siyonaziler insani hiçbir duyguya tahammül edemiyorlar." ifadelerine yer verdi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, "Büyükelçiliğimizin çalışanlarına istikamet bildirmek insanlık vicdanında küçülmüş bir Dışişleri Bakanı'nın haddine değildir." ifadelerini kullandı.

Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vampirleşmiş siyonaziler insani hiçbir duyguya tahammül edemiyorlar. Büyükelçiliğimizin çalışanlarına istikamet bildirmek insanlık vicdanında küçülmüş bir Dışişleri Bakanı'nın haddine değildir." ifadelerine yer verdi.

Hulusi Akar, "Küstahça Cumhurbaşkanı'mıza dil uzatan bebek katili Netanyahu çetesi; bilinen en az 40 bin kişinin hayatına mal olan soykırımla tüm dünyayı ateşe atarken, bizler hiçbir oldubittiye izin vermedik, vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.