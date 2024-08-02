Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hulusi Akar'dan İsrailli Bakan Yisrael Katz'a sert tepki: Vampirleşmiş siyonaziler...

Hulusi Akar'dan İsrailli Bakan Yisrael Katz'a sert tepki: Vampirleşmiş siyonaziler...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hulusi Akar&#039;dan İsrailli Bakan Yisrael Katz&#039;a sert tepki: Vampirleşmiş siyonaziler...

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Akar, "Vampirleşmiş siyonaziler insani hiçbir duyguya tahammül edemiyorlar." ifadelerine yer verdi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, "Büyükelçiliğimizin çalışanlarına istikamet bildirmek insanlık vicdanında küçülmüş bir Dışişleri Bakanı'nın haddine değildir." ifadelerini kullandı.

Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vampirleşmiş siyonaziler insani hiçbir duyguya tahammül edemiyorlar. Büyükelçiliğimizin çalışanlarına istikamet bildirmek insanlık vicdanında küçülmüş bir Dışişleri Bakanı'nın haddine değildir." ifadelerine yer verdi.

Hulusi Akar, "Küstahça Cumhurbaşkanı'mıza dil uzatan bebek katili Netanyahu çetesi; bilinen en az 40 bin kişinin hayatına mal olan soykırımla tüm dünyayı ateşe atarken, bizler hiçbir oldubittiye izin vermedik, vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Köpeğe eziyet eden şahıs tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Köpeğe eziyet eden şahıs tutuklandı - GündemKöpeğe eziyet eden şahıs hakkında karar verildiİsrail'den Mescid-i Aksa imamına 'Heniyye' soruşturması! - Gündemİsrail'den Mescid-i Aksa imamına 'Heniyye' soruşturması!Adana'da yangın söndürme helikopteri göle düştü! Mürettebatın durumuyla ilgili açıklama - GündemYangın söndürme helikopteri göle düştüFacebook'tan skandal hamle! Diyanet'in videosunu silip hesabına kısıtlama getirdi - GündemFacebook'tan skandal Diyanet hamlesiBakan Uraloğlu açıkladı: Instragram'a erişim engeli ne zaman kalkacak? - GündemInstragram'a erişim engeli ne zaman kalkacak?ÖSYM duyurdu! YKS tercih işlemlerinin süresi uzatıldı - GündemÖSYM duyurdu! YKS tercih işlemlerinin süresi uzatıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...