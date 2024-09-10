Hulusi Akar'ın "eğitim" konuşması gündem oldu! Amaç Allah korkusu ve kuldan utanmadır

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, eğitimin amacına yönelik yaptığı açıklama takdir topladı. Akar, “Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanmadır. Bunları vermezsen ateistle, LGBT ile uğraşırsın. Uyuşturucuyla mı uğraşacaksınız? Şaşırırsınız” diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada eğitimin amacına yönelik sözleri gündem oldu.

"AMAÇ ALLAH KORKUSU VE KULDAN UTANMA"

Akar, eğitimin amacının Allah korkusu ve kuldan utanma olduğunun altını çizerek “Bunları vermezsen ateistle, LGBT ile uğraşırsın. Uyuşturucuyla mı uğraşacaksınız? Şaşırırsınız” şeklinde konuştu.

Hulusi Akar, konuşmasında “Devlet ve millet olarak bunu yapmamız lazım. Ama her şeyi de devletten beklemeyin” sözlerine yer verdi.