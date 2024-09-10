Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hulusi Akar'ın "eğitim" konuşması gündem oldu! Amaç Allah korkusu ve kuldan utanmadır

Hulusi Akar'ın "eğitim" konuşması gündem oldu! Amaç Allah korkusu ve kuldan utanmadır

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Hulusi Akar&#039;ın &quot;eğitim&quot; konuşması gündem oldu! Amaç Allah korkusu ve kuldan utanmadır
Gündem Haberleri

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, eğitimin amacına yönelik yaptığı açıklama takdir topladı. Akar, “Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanmadır. Bunları vermezsen ateistle, LGBT ile uğraşırsın. Uyuşturucuyla mı uğraşacaksınız? Şaşırırsınız” diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada eğitimin amacına yönelik sözleri gündem oldu.

Hulusi Akar'ın

"AMAÇ ALLAH KORKUSU VE KULDAN UTANMA"

Akar, eğitimin amacının Allah korkusu ve kuldan utanma olduğunun altını çizerek “Bunları vermezsen ateistle, LGBT ile uğraşırsın. Uyuşturucuyla mı uğraşacaksınız? Şaşırırsınız” şeklinde konuştu.

Hulusi Akar, konuşmasında “Devlet ve millet olarak bunu yapmamız lazım. Ama her şeyi de devletten beklemeyin” sözlerine yer verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Ortadoğu'da bir suikast daha! Lübnan'da üst düzey komutan öldürüldü, çok sayıda yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var - GündemTarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştıErdoğan'ın tersane hamlesi Alman vakıfları çıldırttı - GündemErdoğan'ın tersane hamlesi Alman vakıfları çıldırttıMurat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti! Deprem konusu masaya yatırıldı - GündemMurat Kurum, İmamoğlu'nu kabul ettiNarin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! 200 bin TL için cesedini saklamıştı, itirafçı tutuklandı - Gündem200 bin TL için Narin'in cesedini saklamıştı!Kendi kaza anını kaydetti! Konya'da defalarca takla atan adam şans eseri kurtuldu - GündemDefalarca takla attıBinali Yıldırım anjiyo ameliyatı oldu! Sağlık durumu nasıl? - GündemBinali Yıldırım anjiyo ameliyatı oldu! Sağlık durumu nasıl?
Sonraki Haber Yükleniyor...