Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Husumetlisini öldürdü, mahkemede “Pişmanım” dedi

Husumetlisini öldürdü, mahkemede “Pişmanım” dedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Husumetlisini öldürdü, mahkemede “Pişmanım” dedi
Atatürk Bulvarı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'de 2 yıl önce husumetlisini tabanca ile vurarak öldürmekten yargılanan sanık, duruşmada pişman olduğunu söyledi. Sanık, 25 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16 Aralık 2022 tarihinde Atatürk Bulvarı üzerindeki iş yerinin önünde husumetlisi Hilmi Alkan'ı (34) tabanca ile vurarak öldüren E.A.'nın (24) Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. 

PİŞMAN OLDUĞUNU BELİRTTİ, BERAATINI İSTEDİ

Duruşmaya tutuklu sanık E.A., tutuksuz olarak yargılanan sanıklar R.Z. ve B.T. ile avukatlar ve tarafların yakınları katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen sanık E.A., pişman olduğunu belirterek beraatını talep etti.

TOPLAM 25 YIL 17 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.A.'ya "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 17 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar R.Z. ile B.T. ise beraat etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak olan özel sporcu Ebrar Keskin, 17 yaşında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
E-5'i her gün arşınlıyor, herkes onu merak ediyor! 'Yürüyen adam'ın hikayesi yürek burktu - Gündem'Yürüyen adam'ın hikayesi yürek burktu19 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu! Yakınları kahroldu - Gündem19 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu! Yakınları kahrolduİletişim Başkanlığı'ndan 'İçişleri Bakanlığı kimlik kartı dağıtıyor' iddiasına yalanlama - Gündem'İçişleri Bakanlığı kimlik kartı dağıtıyor' iddiasıCHP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı - GündemCHP'den yeni eğitim modeline davaTimur Sevi'ye suikast girişimi! Zanlı silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandı - GündemZanlı silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandıİstanbul’da kardeş dehşeti! 28 yaşındaki Merve öldürüldü - Gündemİstanbul’da kardeş dehşeti! 28 yaşındaki Merve öldürüldü
Sonraki Haber Yükleniyor...