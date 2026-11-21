İzmir'de huzurevinde banyo yaptırılırken vücudunda yanıklar oluşan ve 5 gün sonra hayatını kaybeden 86 yaşındaki Fatma Uraz'ın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Hastayı muayene etmediği gerekçesiyle doktor Naciye S.'ye verilen 21 bin 200 liralık adli para cezası istinaf mahkemesince bozuldu. Mahkeme, doktorun müdahale etmesi halinde ölümün önlenip önlenemeyeceğinin Adli Tıp Kurumunca araştırılmasını istedi.

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İzmir'de 2018 yılında huzurevinde kalan 86 yaşındaki Fatma Uraz'ın, banyo sırasında vücudunda oluşan yanıkların ardından hayatını kaybetmesine ilişkin yargılamada yeni bir karar verildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, huzurevinde görevli doktor Naciye S. (58) hakkında verilen 21 bin 200 liralık adli para cezasını bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

İstinaf mahkemesi, doktorun hastayı muayene etmesi veya sağlık kuruluşuna yönlendirmesi halinde ölümün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belirlenmesini istedi.

Huzurevinde öldüren banyo! Doktora verilen 6 taksitli ceza istinaftan döndü

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU, 5 GÜN SONRA ÖLDÜ

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 2018 yılında meydana gelen olayda, huzurevinde kalan Fatma Uraz'a bakıcılar Tuğçe A. ve Nesrin Ö. tarafından banyo yaptırıldı.

Banyo sırasında suyun fazla sıcak olması nedeniyle yaşlı kadının vücudunda yanıklar oluştu.

Yakınları tarafından hastaneye götürülen Uraz, olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer'in şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bakıcılar hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı.

Yargılama sonucunda Tuğçe A. 3 yıl 4 ay, Nesrin Ö. ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HAPİS CEZASI 21 BİN 200 LİRAYA ÇEVRİLDİ

Ailenin avukatlarının itirazı üzerine, yaşlı kadının fenalaşmasının ardından huzurevine gelmediği belirtilen doktor Naciye S. hakkında da aynı suçtan dava açıldı.

İzmir 58. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada doktora önce 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İndirim uygulanmasının ardından ceza 2 yıl 11 aya düşürüldü.

Huzurevinde öldüren banyo! Doktora verilen 6 taksitli ceza istinaftan döndü

Mahkeme, sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu ile yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak hapis cezasını 1060 gün karşılığı 21 bin 200 lira adli para cezasına çevirdi.

Cezanın, ödeme güçlüğü yaşanabileceği değerlendirilerek 6 eşit taksitte ödenmesine hükmedildi.

İSTİNAF KARARI BOZDU

SABAH'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre müşteki avukatı Bülent Güvençalan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, yerel mahkemenin kararına itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.

Başvuruyu inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, doktor hakkında verilen hükmü bozdu ve dosyanın yeniden değerlendirilmesi için yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

ADLİ TIP KURUMUNDAN YENİ RAPOR İSTENDİ

İstinaf kararında, Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulunun daha önce hazırladığı rapora da yer verildi.

Raporda, Fatma Uraz'ın Alzheimer, koroner arter hastalığı ve hipertansiyon rahatsızlıklarının bulunduğu belirtildi.

Huzurevinde öldüren banyo! Doktora verilen 6 taksitli ceza istinaftan döndü

HASTAYI GÖRMEYE GİTMEDİ

Banyo sonrasında cildinde lezyonlar oluşan hastanın durumu hakkında telefonla bilgilendirilen doktor Naciye S.'nin, hastayı görmeye gitmemesi veya bir sağlık kuruluşuna yönlendirmemesi nedeniyle tıbbi uygulama hatası bulunduğu ifade edildi.

Buna göre, doktor Naciye S.'nin telefonla arandığında hastayı muayene etmeye gitmesi veya bir sağlık kuruluşuna yönlendirmesi durumunda Fatma Uraz'ın ölümünün yine de gerçekleşip gerçekleşmeyeceği araştırılacak.

Hazırlanacak yeni rapor doğrultusunda doktor hakkındaki dava yeniden görülecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: HABER MERKEZİ

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