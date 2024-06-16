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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bayram tatilinde

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a gitti. Bayram namazını Amiral Turgutreis Karabağ Camii'nde kılan İmamoğlu daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı. 

Kurban Bayramı tatili için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Amiral Turgutreis Karabağ Camii'nde kıldı. Namaza Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın ve vatandaşlar katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bayram tatilinde - 1. Resim

İMAMOĞLU 9 GÜN BODRUM'DA OLACAK

Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan İmamoğlu ve Mandalinci daha sonra birlikte yaşlı bir teyzeyi ziyaret ederek bayramını kutladı. İmamoğlu'nun dokuz günlük bayram tatilini Bodrum'da geçireceği öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bayram tatilinde - 2. Resim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bayram tatilinde - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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