İBB Meclisi’nde Vaniköy tartışması! İmamoğlu'na seslendi: "Suçluluk psikolojisine girmeyin"

İstanbul Vaniköy'de Boğaz'ı gören ormanlık alanda kaçak villa inşaatı olduğu ortaya çıkmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB alanındaki villanın yıkımı için harekete geçmişti. Boğaz'da kaçak villa İBB Meclisi'nin gündemine oturdu. AK Parti İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İBB'nin tutanağı acele ve panik ile tuttuğunu söyleyerek, olayın aydınlatılmasını istedi

İstanbul'da Boğaz'ın en güzel gören noktalardan Vaniköy'de ormanın içine yapılan bir villa gündeme bomba gibi düşmüştü. Kaçak villa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıkılırken, İBB Meclisi'nde dikkat çeken tartışma yaşandı.

İBB'DE VANİKÖY TARTIŞMASI

Saraçhane’de bulunan İBB binasında gerçekleştirilen İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısında AK Parti İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Vaniköy’deki kaçak inşaatı gündeme getirdi.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Okul, inşaat yapımı için alınan belgenin yetersiz olduğuna ve 90 gün olan sürenin geçtiğine dikkat çekti. Grup Başkanvekili Okul, inşaatın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından durdurulmasının ardından Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından tutulan tutanakta Basit Onarım Belgesi’nin olmadığını da sözlerine ekledi. Toplantıda CHP’nin yaptığı Paris gezisindeki sponsorların saklandığını da söyleyen Zeynel Abidin Okul, bu sponsorların açıklanmasını talep etti.

"İBB YÖNETİMİNİ ŞEFFAF OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Toplantıda CHP’nin yaptığı Paris gezisindeki sponsorların saklandığını dile getiren AK Parti İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, “Şatafatlı Paris gezinizi kamuoyundan takip ettik. Ülkemizin ve şehrimizin tanıtılmasına kimse hayır demez. Kiralanan sarayın ve orada yapılan harcamaların kaynağını sorduğumuzda İBB’den biri yaptığı açıklamada masrafların sponsorlardan karşılandığını söyledi. Bu sponsorlar neden kamuoyu ile paylaşılmıyor? Sponsorların belediye ile bir sözleşmesi var mıdır? Eğer sözleşme var ise bu meclisten oy alması gerekiyor. Böyle bir durum yaşanmadı. Bu sponsorlar eğer bağış yapacaksa bu da meclis onayını gerektirir. Kim bu sponsorlar, neden saklanıyor, neden açıklanmıyor? İBB yönetimini şeffaf olmaya davet ediyorum” dedi.

"TUTANAK ACELE İLE PANİK HALİNDE YAPILMIŞ"

Vaniköy’deki kaçak yapı ile ilgili eleştiride bulunan Okul, şu ifadeleri kullandı:

“Yabancı bir yatırımcı Vaniköy’deki mülkü satın almış. Daha sonra Nisan 2023 tarihinde Bogaziçi İmar Müdürlüğü’nden 90 gün süreli Basit Onarım İzin Belgesi alıyor. Bu belge ile evde boya badana, mutfakta tamirat yapıp fayans değiştirirsiniz. Yabancı yatırımcı 90 günlük Basit Onarım Belgesi ile 5 adeti kaçak olmak üzere 7 tane bina yapmış. Bu belge ile bunları yapma şansı yok. 1 yıl önce bu belge ile inşaatlarını yapmışlar. Orada günlük 50-60 işçi çalışıyor. Bu izin biteli tam 1 yıl olmuş. Boğaziçi İmar Müdürlüğü vermiş olduğu belgeyi gidip kontrol etmiş mi?

Birileri fotoğrafını çekip basına veriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hemen müdahale ediyor. Sözü geçen belge ile kaçak yapıyla ilgili bildirimde bulunuyor. İl Müdürlüğü 22 Ağustos’ta alana giderek inşaatı durduruyor. Boğaziçi İmar Müdürlüğü mesai saati bitmek üzere suç duyurusunda bulunuyor. 16 Ağustos’ta tutanak tuttuklarını ifade ediyorlar. Tutanak tuttuysan inşaatı durdursana, neden müdahale etmiyorsun?

İMAMOĞLU'NU UYARIYORUM

Tutanak acele ile panik halinde yapılmış. Tutanakta Basit Onarım İzin Belgesi bile yok. Neresinden bakarsanız bakın pislik kokuyor, suistimal ve görevi kötüye kullanma var. Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere uyarıda bulunuyorum; lütfen suçluluk psikolojisi ile gitmeyin. Sorumlu kimse bu olayın üzerine gidin. Bu olayı aydınlatın. İstanbul’a, İstanbul Boğazı’na ihanet eden kimse ortaya çıkarın. Bu durum dünyanın gözbebeği İstanbul Boğaziçi açısından hayati bir önem taşımaktadır."