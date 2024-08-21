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İBB'nin 'beyaz yol' projesi kâbusa döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İBB&#039;nin &#039;beyaz yol&#039; projesi kâbusa döndü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metrobüs yollarının revize edilmesi amacıyla başlattığı 'beyaz yol' projesi çileye dönüştü. İstanbul'un en yoğun karayolu olan E5 güzergahındaki araç trafiğini olumsuz etkileyen çalışma araç sürücülerini çileden çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin günlerdir bitiremediği metrobüs hattındaki beyaz yol çalışması nedeniyle E-5 karayolu Küçükçekmece-Florya arasında trafiğin kilometrelerce iki şeritten sağlanması, yine yoğunluğa neden oldu. İBB ekiplerinin çalışmaları yalnızca gün içinde yapması ile sürecin uzaması da tepkilere yol açtı.

SÜRÜCÜLER TEPKİLİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin metrobüsteki beyaz yol çalışması nedeniyle E-5'in tek şeridi dubalarla Küçükçekmece bölgesinde trafiğe kapatılmıştı. Çalışmalar nedeniyle Yenibosna istikameti Küçükçekmece-Florya arasındaki 3 şeritli yolun da tek şeridi dubalarla trafiğe kapatıldı. Çalışmalar nedeniyle güzergahı kullanan vatandaşlar büyük mağduriyet yaşarken, bölgedeki vatandaşlar çalışmaların yalnızca gün içinde yapılıp, geceleri yapılmaması nedeniyle sürecin uzamasına tepki gösterdi. Bölgede ise trafik yoğunluğu günün her saatinde yaşanmaya başlandı.

Öte yandan İBB, Avcılar'daki Sosyal Tesisler ile Yenibosna durağı arasındaki çalışmanın 45 gün süreceğini duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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