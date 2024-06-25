İBG'de Nadir Hastalıklar Semineri ve Biyobankacılık Eğitimi düzenlendi

İsveç'te nadir ve tanısız hastalıklar üzerine çalışmalar yapan Helene ve Mikk Cederroth, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde seminer verdi. Seminerde nadir hastalıklarla mücadelede iş birliği ve bilgi paylaşımının önemi vurgulandı. Ayrıca, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde 10-12 Haziran'da "Biyobankacılık Eğitimi" de düzenlendi.

İsveç'te nadir ve tanısız hastalıklar üzerine yaptıkları sosyal çalışmalarla tanınan Helene ve Mikk Cederroth, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde (İBG) seminer verdi. İBG'den yapılan açıklamaya göre, Helene Cederroth seminerde, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak nadir hastalıklar alanındaki çalışmalarını paylaştı.

Üç çocuğunu nadir hastalıklar nedeniyle kaybeden Cederroth, bu zorlu sürecin kendilerini bu alanda çare aramaya yönelttiğini belirtti.

Nadir hastalıklarla mücadelede iş birliğinin ve bilgi paylaşımının önemine vurgu yapan Helene Cederroth, farklı disiplinlerden gelen uzmanların bir araya gelerek ortak bir amaç için çalışmasının ne denli büyük farklar oluşturabileceğini dile getirdi.

Öte yandan RareBoost Uluslararası Bilimsel ve Etik Danışma Kurulu (SEAB) da yıllık toplantısını İBG'de gerçekleştirdi. Toplantıda, nadir ve tanısız hastalıklar konusunda bilgi paylaşımı yapıldı.

İBG'DE BİYOBANKACILIK EĞİTİMİ VERİLDİ

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (IBG), 10-12 Haziran 2024 tarihleri arasında TRANSLACORE Biyobanka Eğitim Okulu’na (COST-TRANSLACORE Training School on Biobanking) sahipliği yaptı. Proje ortakları arasında kanserde translasyonel regülasyon çalışmaları için biyolojik materyallerin ve verilerin biyobankalanmasının önemi hakkında farkındalığı ve bilgi düzeyini artırmayı, bu alanda iş birliğine dayalı çok uluslu araştırmaları teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik, CA 21154-TRANSLACORE-COST projesi kapsamında desteklendi.

TRANSLACORE projesi, kanserde translasyon düzeyinde gen ekspresyonu kontrolüne ilişkin yeni bilgiler keşfetmeyi ve kanseri tedavi etmek için yeni terapötik yaklaşımlar sunmayı hedefleyen bilim insanlarını bir araya getirmek için kurulan bir araştırma ağı olup, Avrupa çapında disiplinler ve uzmanlıklar arasında köprü sağlamayı hedefliyor.