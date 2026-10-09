İçişleri Bakanı Çiftçi 9 aylık bilançoyu açıkladı: 714 suçlu Türkiye'ye iade edildi!

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Atina'daki temaslarının ardından Türkiye'de yılın ilk 9 ayında 625 organize suç örgütüne yönelik 1741 operasyon düzenlendiğini, yurt dışına kaçan 714 kişinin ise Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. 969 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını belirten Çiftçi, “Dünyanın hangi ülkesine giderlerse gitsinler peşlerini bırakmamakta kararlıyız” dedi.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Atina'da yaptığı görüşmelerin sonrasında yaptığı açıklamada, ilk 9 ayda suçlulardan 714 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını söyleyerek "Yeni nesil suç örgütleri veya organize suç çetelerinin üyeleri Türkiye'de suç işledikten sonra nereye kaçarlarsa kaçsınlar, dünyanın hangi ülkesine giderlerse gitsinler, İçişleri Bakanlığı olarak peşlerini bırakmamakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Yunanistan'da yaptığı görüşmelerin sonrasında gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Çiftçi daha önceden Bulgaristan'a, Gürcistan'a yaptığı ziyaretlerin Atina ziyaretiyle devam ettiğini söyleyerek "İnşallah önümüzdeki günlerde de Almanya'yla, İtalya'yla bu programlarımız, ziyaretlerimiz devam edecek" açıklamasında bulundu. Ziyaretler kapsamında ele alınan konuları sıralayan Bakan Çiftçi, "Bugünkü ziyaretler kapsamında organize suçlarla mücadele, terörle mücadele, siber suçlarla mücadele, düzensiz göçle mücadele gibi konuları etraflı bir şekilde ele aldık" dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi 9 aylık bilançoyu açıkladı: 714 suçlu Türkiyeye iade edildi!

"PEŞLERİNİ YURT DIŞINDA DA BIRAKMIYORUZ"

Türkiye'de organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonla ile alakalı rakamları paylaşan Bakan Çiftçi, "Türkiye'de bu senenin ilk 9 ayı içerisinde 625 organize suç örgütüne yönelik bin 741 operasyon gerçekleştirdik. Bunun neticesinde epey organize suç örgütünü de çökerttik. Bunların 22 tanesi de uluslararası bağlantıları olan organize suç örgütleriydi. Türkiye'de zaman zaman operasyon yaptığımız organize suç örgütleri bazen yurt dışına da kaçabiliyorlar. Yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele ederken onların peşini yurt dışında da bırakmıyoruz" dedi.

Ziyaretlerin hedefini açıklayan ve güvenlik diplomasisinin süreceğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Bu gezilerimizin amacı da yurt dışında onlara alan tanımamak, peşlerini kovalamak, izlerini sürüp Türk adaletine teslim etmek ve yargılanmalarını sağlamak. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde de güvenlik diplomasisine devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi 9 aylık bilançoyu açıkladı: 714 suçlu Türkiyeye iade edildi!

"714 SUÇLUNUN İADESİNİ SAĞLADIK"

Görüşmelerde suçluların iadesi hususunun konuşulduğunu söyleyen Bakan Çiftçi, ilk 9 ayda yapılan iade sayısını paylaşarak "Suçluların iadesiyle ilgili, Türkiye'de suç işleyip de yurt dışına kaçan kişilerin iadeleriyle ilgili de görüştük. Nitekim bu sene içerisinde, ilk 9 aylık süre içerisinde, Türkiye'de suç işleyip de yurt dışına kaçmış olan suçlulardan 714 kişinin ülkemize iadesini de sağladık. Bu ziyaretler o manada da son derece önemli ve kıymetli. Ben bundan sonra iadelerin daha da artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasında 2023 senesinde oluşturulan üçlü mekanizmadan söz eden Bakan Çiftçi, mekanizmanın dördüncü toplantısının Kasım ayında Türkiye'de yapılacağını duyurdu. Bakan Çiftçi, "Türkiye ile Yunanistan ve Bulgaristan arasında 2023 yılında oluşturulan bir üçlü mekanizma var. Dördüncü toplantısını inşallah önümüzdeki Kasım ayında Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Üçlü mekanizma çerçevesinde düzensiz göçle, geri itmelerle ilgili oldukça başarılı adımlar atılmış. Bu konuda epey bir mesafe alınmış" dedi.

"DÜZENSİZ GÖÇLE İLGİLİ BAŞARILI ADIMLAR ATILMIŞ"

Üçlü mekanizmanın yeni bir boyut kazanması doğrultusunda teklif sunduğunu kaydeden Bakan Çiftçi, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek görüşmeye de dikkat çekerek "Üçlü mekanizma çerçevesinde düzensiz göçle, geri itmelerle ilgili oldukça başarılı adımlar atılmış. Bu konuda epey bir mesafe alınmış. Ben bugün bu üçlü mekanizmanın güvenlik ve kolluk alanında iş birliğine de dönüşmesi konusunda bir teklifte bulundum. İnşallah önümüzdeki ay Yunanistanlı bakanlarla, Bulgaristanlı mevkidaşımla üçlü mekanizma çerçevesinde bir görüşme gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bütün bu çalışmalardaki amaçlarını ortaya koyan Bakan Çiftçi, organize suç örgütü üyelerine yönelik kararlılıklarına dikkat çekerek "Yeni nesil suç örgütleri veya organize suç çetelerinin üyeleri Türkiye'de suç işledikten sonra nereye kaçarlarsa kaçsınlar, dünyanın hangi ülkesine giderlerse gitsinler, İçişleri Bakanlığı olarak peşlerini bırakmamakta kararlıyız" dedi.

"SUÇLU HER YERDE SUÇLU"

Yunanistan'ın da Türkiye'de suç işleyip Yunanistan'a sığınan suç örgütü üyeleriyle problem yaşadığını belirten Bakan Çiftçi, "Onların da Türkiye'de suç işleyip Yunanistan'a sığınan yeni nesil suç örgütleriyle, organize suç çetelerinin üyeleriyle başı dertte. Onlar da burada aynı mücadeleyi vermek istiyorlar. Dolayısıyla problem ortak. Zaten suçlu her yerde suçlu. Gittiği yerde de rahat durmuyor. Onun için onlar da bu konuda iş birliğine oldukça açıklar, sıcak bakıyorlar. İş birliğini geliştirmek istiyorlar" açıklamasını yaptı.

Düzensiz göçle mücadele ve geri itmeler hususuna da değinen Bakan Çiftçi, "Artık geri itmeler son aylarda biraz yükselme trendine girmiş olsa da 2023'ten beri bu üçlü mekanizma çerçevesinde oldukça azalmış durumda. Ben ilerleyen günlerde hem bizden kaynaklanan kara sınır kapılarımızdan veya deniz yoluyla giden düzensiz göçmenlerin sayısında azalma olacağını ve bunun neticesinde de Yunanistan, Bulgaristan tarafından da geri itmelerin sayıca daha da düşeceğini, daha da azalacağını değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

"SINIR ÖTESİ KAPAN HAREKATI ADINI VERİYORUZ"

Yapılan ziyaretlere Sınır Ötesi Kapan Harekâtı ismini verdiklerini belirten Bakan Çiftçi, "Artık sınır aşan suçlular diye bir tabir var. Biz de gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlere Sınır Ötesi Kapan Harekâtı adını veriyoruz. Çünkü suçlular sadece ulusal sınırlar içerisinde suç işleyip orada yakalanmıyor, orada adalete teslim edilmiyor. Sıkıştıklarında, söylediğim gibi, yurt dışına kaçıyorlar. Yine gittikleri yerlerde de faaliyetlerine, örgütü yönetmeye ve eylemlerine devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

İadelerin sağlanması bakımından ziyaretlerin önemine işaret eden Bakan Çiftçi, iade ve kırmızı bülten rakamlarını paylaşarak "İadelerinin sağlanabilmesi için bu ziyaretler kıymetli ve değerli. Türkiye'de suç işleyenlerden 714 kişinin iadesini sağladık. Önümüzdeki günlerde, bu sene 969 kişiyle ilgili yine kırmızı bülten çıkarmışız. Onların da peşini bırakmayacağız. Bu tür ziyaretlerle bu sayıyı daha da artırma, suç işleyenleri Türkiye'ye getirme ve onları adalete teslim etme noktasında bu çalışmalar faydalı olacaktır diye değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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