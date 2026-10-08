İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Yunanistan'a net mesaj: Suçluların sığınağı olmamalı

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Yunanistan'daki temaslarında aranan suçluların Türkiye'ye iadesi konusunu gündeme getirdi. Yunan makamlarınca tutuklu bulunan 60 kişi arasında kırmızı bültenle aranan suç örgütü mensuplarının da bulunduğunu açıklayan Çiftçi, iade şartlarını karşılayan kişilerin gecikmeden Türkiye'ye teslim edilmesini istediklerini belirtti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Yunanistan'daki temasları kapsamında Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele, organize suç örgütleri ve aranan şahısların Türkiye'ye iadesi konuları ele alındı.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Çiftçi, Yunanistan'ın suçlular için güvenli bir sığınak haline gelmemesi gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçiden Yunanistana net mesaj: Suçluların sığınağı olmamalı

“60 KİŞİ ARASINDA KIRMIZI BÜLTENLE ARANANLAR VAR”

Yunanistan'da tutuklu bulunan kişilerin iadesine ilişkin beklentilerini Yunan mevkidaşına ilettiklerini belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Yunan makamlarınca tutuklu bulunan 60 şahıs arasında kırmızı bültenle aranan suç örgütü mensupları da bulunuyor. İade şartları oluşan şahısların işlemlerinin daha fazla geciktirilmeden tamamlanmasını ve Türkiye'ye teslim edilmelerini muhataplarımıza kararlı bir şekilde ifade ettik.”

“SUÇLULAR SINIRLARI AŞSA DA ADALETTEN KAÇAMAZ”

İade süreçlerinde yaşanan gecikmelere dikkat çeken Çiftçi, suç örgütü üyelerinin bu süreçlerden yararlanmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Çiftçi, “İade sürecinde ortaya çıkan hiçbir gecikme, suçlulara zaman kazandırmamalı, süreci sekteye uğratacak hiçbir uygulamaya asla geçit verilmemelidir” dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçiden Yunanistana net mesaj: Suçluların sığınağı olmamalı

“MÜLTECİLİK MEKANİZMASI SUÇLULARIN KAÇIŞ YOLU OLAMAZ”

Uluslararası iş birliğinin önemine işaret eden Çiftçi, mültecilik mekanizmasının adaletten kaçmak isteyen kişiler tarafından kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Bakan Çiftçi, “Mültecilik mekanizması suçluların adaletten kaçış yolu olamaz. Interpol üzerinden hızlı bilgi paylaşımı sağlanmalı; şartları oluşan kişiler hakkında iade ve geri kabul süreçleri etkin biçimde işletilmelidir” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçiden Yunanistana net mesaj: Suçluların sığınağı olmamalı

TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Çiftçi, FETÖ, PKK/PYD, DEAŞ ve DHKP/C'ye yönelik operasyonların devam ettiğini ifade etti.

Çiftçi, “Terörsüz Türkiye hedefimizi sekteye uğratabilecek hiçbir girişime müsamaha gösterilmemeli; terör örgütlerinin farklı yapılanmalar ve yasal faaliyet görüntüsü altında varlıklarını sürdürmelerine, kendilerine yeni hareket alanları oluşturmalarına fırsat verilmemelidir” dedi.

“BİZ SUÇLUNUN PEŞİNİ SINIRDA BIRAKMAYIZ”

Açıklamasının sonunda Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden kişilere yönelik mesaj veren Çiftçi, suçluların başka ülkelere geçerek adaletten kaçamayacağını vurguladı.

Bakan Çiftçi, “Türkiye'nin huzurunu ve güvenliğini tehdit edenler şunu bilmelidir: Sınırın ötesine geçmek, adaletin dışına çıkmak değildir. Biz suçlunun peşini sınırda bırakmayız” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala