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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Yunanistan’a kritik ziyaret: Gündemde terör ve suç örgütleri var

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Yunanistan’a kritik ziyaret: Gündemde terör ve suç örgütleri var
Başlık Resmiİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Yunanistan’a kritik ziyaret: Gündemde terör ve suç örgütleri var

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terör örgütleri, yeni nesil suç yapıları ve sınır aşan suçlarla mücadele kapsamında yarın Yunanistan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Çiftçi’nin Atina’daki temaslarında suç örgütü mensuplarının iadesi, ortak operasyonlar ve bölgesel güvenlik iş birliğinin ele alınması bekleniyor.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terör örgütleri, yeni nesil suç örgütleri ve sınır aşan suçların engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Yunanistan'a yarın resmi bir ziyaret yapacak.

Yunanistan’a yapılacak resmi ziyaret kapsamında Bakan Çiftçi'nin, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ve Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile görüşmeler yapması planlanıyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Yunanistan’a kritik ziyaret: Gündemde terör ve suç örgütleri var
Başlık Resmiİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Yunanistan’a kritik ziyaret: Gündemde terör ve suç örgütleri var

ÇOK SAYIDA BAŞLIK GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmelerde görüşülecek temel konular arasında, yeni nesil suç örgütleri, terör örgütleriyle mücadele ve sınır aşan suçların önlenmesine yönelik ortak adımlar dikkat çekiyor.

Organize suç örgütü üyelerinin iadesi için “Sınır Ötesi Kapan” operasyonları yapan İçişleri Bakanlığı, bu kararlılığı diplomatik temaslarla da destekliyor.

Bu strateji kapsamında daha önce Bulgaristan ve Gürcistan’ı ziyaret eden Bakan Çiftçi, bölgesel güvenliği sağlamak için komşu ülkelerle "3'lü mekanizma toplantıları" yaparak sınır aşan suçlara karşı diplomatik iş birliğini en üst seviyede sürdürüyor.

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Türkiye-Avusturya masasında gündem 'çeteler'... Bakan Çiftçi yeni tehlikeye dikkat çekti
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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