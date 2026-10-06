Türkiye-Avusturya masasında gündem 'çeteler'... Bakan Çiftçi yeni tehlikeye dikkat çekti

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’nin sınır aşan organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürüttüğü uluslararası temas trafiği sürüyor. Gürcistan’ın ardından Avusturya ile masaya oturan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleri, terör ve sınır aşan suçlarla mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verdi.

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İçişleri Bakanlığı, sınır aşan organize suç örgütlerine karşı yürüttüğü takibi diplomatik ve güvenlik zemininde güçlendirmeye devam ediyor. Son dönemde suç ağlarının sınır ötesi uzantılarına yönelik yürütülen kararlı diplomasinin devamı olarak, Ankara’da Türkiye-Avusturya Ortak İşbirliği Mekanizması 4. Toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nda, Bakan Sayın Mustafa Çiftçi ve Karner başkanlığındaki heyetler biraraya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Türkiye ile Avusturya arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, terör ve organize suç örgütleriyle mücadele ile gelecek dönemde atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

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Çiftçi, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin son yıllarda gerçekleştirilen üst düzey temasların da etkisiyle olumlu yönde ilerlediğini kaydetti.

İki ülkenin içişleri bakanlıkları arasındaki işbirliğinin önemine işaret eden Çiftçi, siyasi ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde güvenlik ve göç yönetimi başta olmak üzere geniş bir alanda işbirliğinin geliştirilmesinin her iki ülke açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Çiftçi, bakanlıklar arasındaki işbirliğinin kurumsal zeminini oluşturan Ortak İşbirliği Mekanizması'nın faydalı olduğunu ifade etti.

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Terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, "Türkiye, PKK/KCK, FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadeleyle bölgesel güvenlik ve istikrara büyük bir katkı sunmaktadır" ifadesini kullandı.

ÇETELER SINIRI AŞTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütlerinin sınır aşan yapısına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Suç örgütleri, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, siber suçlar, suç gelirlerinin aklanması ve silah kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlerini sınır aşan bir yapıda, küresel ölçekte yürütmektedirler. Bu yapıların finansal kaynakları, lojistik ağları ve yönetici kadroları farklı ülkelere yayılmış durumdadır"

Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütlerinin" sosyal medya ve dijital iletişim imkanlarını etkin kullanarak faaliyet alanlarını genişletmeye ve "eleman" devşirmeye gayret ettiğini dile getiren Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak "yeni nesil suç örgütleriyle" amansız mücadele yürüttüklerini vurguladı.

Bakan Çiftçi, "Ülkemize bu ziyaretiniz vesilesiyle iki ülkeyi ilgilendiren birçok konuyu birlikte değerlendirme imkanı bulduk. Başta bakanlıklarımız olmak üzere ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin ve dostluğun artarak sürdürülmesini temenni ediyor, sizin nezdinizde Avusturya halkına en kalbi selam ve hürmetlerimi iletiyorum" diye konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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