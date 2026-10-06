İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den KBRN mesajı: Yapay zeka yeni risk alanları oluşturuyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, IV. Uluslararası KBRN Kongresi’nde yaptığı konuşmada yapay zeka, genetik mühendisliği, sentetik biyoloji, otonom sistemler ve çift kullanımlı teknolojilerin KBRN güvenliğinin sınırlarını yeniden şekillendirdiğini söyledi. “Yapay zeka insanlığa çok büyük imkanlar sunarken aynı zamanda yeni risk alanları da oluşturuyor” diyen Çiftçi, Türkiye’nin yapay zeka destekli veri analizi, erken uyarı sistemleri, robotik sistemler ile insansız kara ve hava araçlarına yönelik kapasitesini geliştirdiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’da düzenlenen IV. Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Kongresi’nin açılışında konuştu. KBRN tehditlerinin teknolojiyle birlikte daha karmaşık hale geldiğine dikkat çeken Çiftçi, güvenlik anlayışının olay meydana geldikten sonra müdahale eden yapıdan, riskleri önceden tespit eden ve gerekli tedbirleri zamanında alan önleyici güvenlik anlayışına doğru dönüştüğünü söyledi.

“KBRN GÜVENLİĞİNİ BÜYÜK BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ”

2017 yılında başlayan KBRN kongrelerinin bilim dünyasını, uluslararası kuruluşları, kamu kurumlarını ve özel sektörü aynı masa etrafında buluşturan güçlü bir iş birliği platformuna dönüştüğünü belirten Çiftçi, devlet anlayışlarının merkezinde insanın bulunduğunu söyledi.

İnsanın canını, malını, huzurunu ve yaşadığı çevreyi korumanın temel bir sorumluluk olduğunu ifade eden Çiftçi, KBRN güvenliğinin yalnızca insan hayatını koruyan teknik bir alan olarak görülmediğini belirtti.

Çiftçi, “Bu konuyu tabiatı, hayatın bütünlüğünü ve gelecek nesillerin emanetini koruyan büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.

“TEHDİTLER HER GEÇEN GÜN DAHA KARMAŞIK HALE GELİYOR”

İçişleri Bakanlığı olarak güvenlik ve afet yönetimi politikalarını insanı koruyan, riskleri önceden gören ve tehditleri büyümeden bertaraf etmeyi esas alan bir anlayışla yürüttüklerini belirten Çiftçi, küresel güvenlik ortamının hızla değiştiğini söyledi.

Birinci Dünya Savaşı’nda kullanılan kimyasal ajanlardan Hiroşima ve Nagasaki’ye, Çernobil’den Fukuşima’ya kadar yaşanan olayların KBRN tehditlerinin ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini gösterdiğini ifade eden Çiftçi, bugün çok daha karmaşık bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

“YAPAY ZEKA YENİ RİSK ALANLARI OLUŞTURUYOR”

Genetik mühendisliği, sentetik biyoloji, yapay zeka, otonom sistemler ve çift kullanımlı teknolojilerin KBRN güvenliğinin sınırlarını yeniden şekillendirdiğini söyleyen Çiftçi, kongrenin “Yapay zeka çağında KBRN tehditlerini yeniden tanımlamak” temasının bu değişimi doğru okuma ihtiyacını ortaya koyduğunu belirtti.

Çiftçi, “Yapay zeka insanlığa çok büyük imkanlar sunarken aynı zamanda yeni risk alanları da oluşturuyor” dedi.

İlaç geliştirmek amacıyla kullanılan bir teknolojinin yanlış ellerde tehlikeli kimyasal bileşiklerin tasarlanmasında kullanılabileceğine dikkat çeken Çiftçi, insan hayatını kurtaran insansız sistemlerin de kötü niyetli aktörlerin elinde farklı tehditlerin aracına dönüşebileceğini söyledi.

“DEVLETİMİZİN KAPASİTESİNİ YENİ RİSKLERE GÖRE GÜÇLENDİRİYORUZ”

Tehditlerin niteliği değiştikçe güvenlik anlayışının da geliştirilmesi gerektiğini belirten Çiftçi, devletin kapasitesinin yeni risklere göre sürekli güçlendirildiğini söyledi.

Teknolojinin oluşturduğu risklerle yine teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanarak mücadele ettiklerini ifade eden Çiftçi, yapay zeka, erken uyarı sistemleri ve yeni nesil teknolojilerin güvenlik politikalarının önemli unsurları haline getirildiğini belirtti.

“ÖNLEYİCİ GÜVENLİK ANLAYIŞINA EVRİLİYORUZ”

İçişleri Bakanlığının güvenlik yaklaşımında değişime gidildiğini belirten Çiftçi, “Olay meydana geldikten sonra müdahale eden anlayıştan, riski önceden gören, veriyi doğru okuyan, senaryolarını hazırlayan ve gerekli tedbiri zamanında alan önleyici güvenlik anlayışına evriliyoruz” dedi.

Yapay zeka destekli veri analizi, sensör teknolojileri ve erken uyarı sistemlerinin KBRN ajanlarının tespitinde daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

ROBOTİK SİSTEMLER VE İNSANSIZ ARAÇLAR DEVREYE GİRECEK

Çiftçi, radyolojik veya kimyasal kirlenmenin bulunduğu sıcak bölgelerde görev yapan personelin can güvenliğini korumaya yönelik yeni teknolojik kapasitenin geliştirildiğini söyledi.

Keşif, numune alma ve arındırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere robotik sistemler ile insansız kara ve hava araçlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Çiftçi, teknolojik kapasitenin KBRN müdahalelerinde daha etkin kullanılacağını ifade etti.

“ASIL GÜCÜMÜZ YETİŞMİŞ İNSANIMIZ VE GÜÇLÜ KURUMLARIMIZ”

Teknolojik gelişmelerin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Çiftçi, “Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin asıl gücümüz yetişmiş insanımız, bilimsel birikimimiz, güçlü kurumlarımız ve kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyondur” dedi.

KBRN tehditlerinin sınır tanımadığına dikkat çeken Çiftçi, risklerin ortak olduğu durumlarda bilginin de paylaşılması gerektiğini belirtti.

“TEHDİT KÜRESEL İSE DAYANIŞMA DA KÜRESEL OLMALI”

KBRN tehditleriyle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yapan Çiftçi, “Risk ortaksa bilgi de ortaklaşmalı. Tehdit küresel ise dayanışma da küresel ölçekte güçlenmelidir” ifadelerini kullandı.

Kamunun kapasitesi, akademinin bilimsel birikimi, özel sektörün yenilikçi gücü ve uluslararası kuruluşların tecrübesinin ortak bir hedef etrafında buluşturulması gerektiğini belirten Çiftçi, kongrede ortaya çıkacak yeni fikir, bilimsel çalışma ve iş birliklerinin geleceğin KBRN güvenlik politikalarına katkı sunacağını söyledi.

Çiftçi, konuşmasının sonunda kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen AFAD Başkanlığına, bilim insanlarına, uluslararası kuruluşların temsilcilerine ve çalışanlara teşekkür etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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