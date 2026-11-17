İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, 9 Aralık 2024 ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında 775 bin 389 Suriyelinin ülkesine gönüllü dönüş yaptığını açıkladı. Böylece Türkiye'den Suriye'ye geri dönenlerin toplam sayısı 1 milyon 515 bin 392'ye ulaştı. Göç İdaresi Başkanlığı'nın geçmiş verilerine göre, Aralık 2025'ten bu yana yaklaşık 197 bin kişi daha ülkesine döndü. Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı ise 2 milyon 197 bin 464 olarak açıklandı.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon toplantısına katılan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Türkiye'deki yabancıların sayısı ve Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine ilişkin son verileri paylaştı.

Bakan Çiftçi, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin devam ettiğini belirterek, 9 Aralık 2024'ten 31 Ekim 2026'ya kadar 775 bin 389 Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi.

Çiftçi, "Suriye'de oluşan yeni şartlarla birlikte, 9 Aralık 2024'ten 31 Ekim 2026'ya kadar 775 bin 389 Suriyeli; gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkesine dönmüştür. Böylelikle toplam geri dönüş sayısı 1 milyon 515 bin 392'ye ulaşmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi son veriyi açıkladı: Türkiyede kaç Suriyeli var?

TÜRKİYE'DEKİ TOPLAM YABANCI SAYISINI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'de bulunan yabancıların güncel sayılarına ilişkin de bilgi verdi.

Çiftçi, 31 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'de 2 milyon 197 bin 464 geçici koruma altındaki Suriyeli bulunduğunu açıkladı.

Türkiye'deki diğer yabancıların yasal statülerine ilişkin rakamları da paylaşan Çiftçi, 1 milyon 286 bin 938 kişinin ikamet izni sahibi, 128 bin 217 kişinin ise uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi olduğunu bildirdi.

Böylece açıklanan üç kategoride Türkiye'de bulunan yabancıların toplam sayısı 3 milyon 612 bin 619 olarak hesaplandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi son veriyi açıkladı: Türkiyede kaç Suriyeli var?

SON 10 AYDA YAKLAŞIK 197 BİN SURİYELİ DAHA ÜLKESİNE DÖNDÜ

Göç İdaresi Başkanlığının geçmiş dönem verileri, Türkiye'den Suriye'ye gerçekleşen gönüllü geri dönüşlerdeki değişimi ortaya koydu.

Dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, Suriye'deki yönetim değişikliğinin ardından 578 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü, 2016 yılından itibaren toplam geri dönüş sayısının ise 1 milyon 318 bine ulaştığını duyurmuştu.

Bakan Çiftçi'nin açıkladığı son rakamlarla birlikte, Aralık 2025 ile Ekim 2026 sonu arasında toplam geri dönüş sayısında yaklaşık 197 bin kişilik artış kaydedildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi son veriyi açıkladı: Türkiye'de kaç Suriyeli var?

2025 YILINDA GERİ DÖNÜŞLER HIZ KAZANDI

Göç İdaresi Başkanlığının geçmiş açıklamalarına göre, Ağustos 2025'te toplam 1 milyon 151 bin 652 Suriyeli ülkesine gönüllü geri dönüş yapmıştı.

Bu sayı, Ekim 2025'te 1 milyon 249 bin 390'a, Aralık 2025'te ise yaklaşık 1 milyon 318 bine yükseldi.

Suriye'deki yönetim değişikliğinin ardından gerçekleşen geri dönüşlerin sayısı da Ağustos 2025'te 411 bin 649, Ekim 2025'te 509 bin 387, Aralık 2025'te ise 578 bin olarak açıklanmıştı.

Son verilere göre, söz konusu dönemde ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 775 bin 389'a ulaştı.

DÖNÜŞLERİN YARISINDAN FAZLASI 9 ARALIK 2024 SONRASINDA

İçişleri Bakanlığının son verilerine göre, toplam gönüllü geri dönüşlerin yarısından fazlası Suriye'deki yönetim değişikliğinin ardından gerçekleşti.

Toplam 1 milyon 515 bin 392 kişilik geri dönüşün 775 bin 389'u, 9 Aralık 2024 ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında kaydedildi.

Böylece söz konusu dönemde gerçekleşen geri dönüşler, toplamın yaklaşık yüzde 51,2'sini oluşturdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi son veriyi açıkladı: Türkiye'de kaç Suriyeli var?

Göç İdaresi Başkanlığı'nın geçmiş açıklamalarında, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin sayısındaki değişime de yer verilmişti.

2022 yılında 3 milyon 535 bin 898 olan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı, Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyon 506 bin 740'a gerilemişti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Temmuz 2026'da yaptığı açıklamada ise Türkiye'deki Suriyeli sayısının 2 milyon 245 bin olduğunu bildirmişti.

31 Ekim 2026 itibarıyla bu sayı 2 milyon 197 bin 464'e düştü. Böylece Temmuz 2026'dan Ekim 2026 sonuna kadar geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısında yaklaşık 47 bin 536 kişilik azalma kaydedilmişti.

2022 yılıyla karşılaştırıldığında ise geçici koruma altındaki Suriyeli sayısındaki azalma 1 milyon 338 bin 434 kişiye ulaştı.

TERÖR OPERASYONLARI VERİLERİ

Diğer taraftan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, terör örgütlerine ve terörizmin finansmanına yönelik operasyonların sonuçlarını paylaştı.

Terörizmin finansmanı: Düzenlenen 353 operasyonda 380 kişi tutuklandı , 342 milyon 223 bin lira ele geçirildi.

FETÖ: Terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 2 bin 465 operasyonda 1.336 kişi tutuklandı.

Dini istismar eden terör örgütleri: Düzenlenen 2 bin 6 operasyonda 956 kişi tutuklandı.

DHKP/C, MLKP ve diğer sol terör örgütleri: Gerçekleştirilen 752 operasyonda 438 kişi tutuklandı.

Ele geçirilen silah ve mühimmat: 2026 yılının ilk 10 ayında yürütülen arazi arama ve tarama faaliyetlerinde 440 silah, 74 bin 503 mühimmat ve 21 ton 66 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Teslim olan örgüt mensupları: Aynı dönemde 204 örgüt mensubu teslim oldu.

Bakan Çiftçi, terörle mücadele çalışmalarına ilişkin, "Terörü besleyen mali kaynakların ve örgütlerin yeniden yapılanma girişimlerinin üzerine kararlılıkla gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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