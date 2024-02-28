İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! Hakkari'de altın kaçakçılığı operasyonu: Yaklaşık 450 milyon TL ve 221 kilogram ağırlığında

Hakkari'de düzenlenen altın kaçakçılığı operasyonunda değeri yaklaşık 450 milyon TL olan 221 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de altın kaçakçılığı operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyon sonucunda bir aracın çeşitli bölgelerine gizlenmiş 221 kilogram yabancı ülke menşeli kaçak külçe altın ele geçirildi.

Külçe altınların piyasa değeri yaklaşık 450 milyon TL olarak hesaplandı. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Hakkâri’de düzenlenen Altın Kaçakçılığı operasyonunda bir aracın çeşitli bölgelerine gizlenmiş halde bulunan 221 Kg Yabancı Ülke Menşeli Kaçak Külçe Altın ele geçirildi!

Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 450 Milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara göz açtırmayacağız!

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Yüksekova ilçesinde yakalanan bir aracın çeşitli bölgelerinde zula yapılarak gizlenmiş halde bulunan;

221 adet her biri 1 Kg ağırlığında toplamda 221 Kg yabancı ülke menşeli altın ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Operasyonu koordine eden Valimizi, operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."