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İçişleri Bakanlığı'nda kritik asayiş toplantısı! Yeni planlar masada

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İçişleri Bakanlığı'nda kritik asayiş toplantısı! Yeni planlar masada
Başlık Resmiİçişleri Bakanlığında kritik asayiş toplantısı! Yeni planlar masada

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısında suçla mücadelede atılacak yeni adımlar ele alındı. Yeni nesil suç çetelerine karşı farklı birimlerin ortak hareket etmesi ve ağır suçlardan arananlara yönelik il bazlı özel planlamalar yapılması kararlaştırıldı.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi başkanlığında "asayiş" konulu güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda, asayiş hizmetlerinin genel durumu, sahadaki gelişmeler ve gelecek dönemde atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantıda, kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda önemli mesafe alındığı belirtildi. Kasten öldürme, hırsızlık, yağma ve motosikletli silahlı saldırılar başta olmak üzere birçok alanda mücadele kapasitesinin güçlendiği ifade edildi.

"SONUÇLARINI GÖRÜYORUZ"

Bakan Çiftçi, yürütülen çalışmaların sonuçlarının sahaya yansıdığını belirterek, "Son dönemde yürüttüğümüz çalışmaların neticelerini görüyoruz. Kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda önemli mesafe alıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi, her önemli suç türü için somut, ölçülebilir ve zamanla ilişkilendirilmiş hedefler belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Çiftçi, "Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Gerekirse akademik bir çalışma disiplini ortaya konulmalı, üniversitelerimizin ve bilim insanlarımızın birikiminden yararlanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığında kritik asayiş toplantısı! Yeni planlar masada
Başlık Resmiİçişleri Bakanlığında kritik asayiş toplantısı! Yeni planlar masada

YENİ NESİL SUÇ ÇETELERİNE KARŞI ORTAK MÜCADELE

Toplantıda motosikletle işlenen silahlı olaylarda elde edilen sonuçların daha ileri taşınması da ele alındı. Yeni nesil suç çetelerine karşı asayiş, narkotik, trafik ve istihbarat birimlerinin müşterek hareket etmesi gerektiği belirtildi.

Ruhsatsız silahla mücadelede ise silahın kaynağına, temin yöntemine ve dağıtım zincirine ulaşılması üzerinde duruldu.

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AĞIR SUÇLARDAN ARANANLARA ÖZEL PLANLAMA

Toplantıda ağır suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il bazlı özel planlamalar yapılması da gündeme geldi.

Çiftçi, "Yeni nesil suç çetelerine karşı asayiş, narkotik, trafik ve istihbarat birimlerimiz müşterek hareket etmelidir. Aranan şahıslar konusunda il bazlı çalışmalar sürdürülmeli, özellikle ağır suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik özel planlamalar yapılmalıdır" dedi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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