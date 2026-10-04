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Bakan Çiftçi'den görev başındaki polise teşekkür: İyi ki varsınız

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Hatay’da kaza sonrası yola dökülen motor yağının üzerine başka kazaların yaşanmaması için toprak taşıyan polisi tebrik etti.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Hatay’da trafik kazasının ardından yola dökülen motor yağının oluşturabileceği tehlikeye karşı önlem alan polise teşekkür etti.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, başka bir kazanın yaşanmaması için motor yağının üzerine toprak taşıyan polisin görüntülerine yer verdi.

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"İYİ Kİ VARSINIZ"

Çiftçi, paylaşımında görevini vicdani bir sorumluluk olarak gören polise teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Hatay'da kaza sonrası başka kaza olmasın diye yola dökülen motor yağının üzerine avuç avuç toprak taşıyan fedakar polis kardeşim, vazifeni vicdani bir mesuliyet olarak gören hassasiyetin için yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi, aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için her koşulda 'önce insan' diyerek fedakarca görev yapmaya devam ediyor. İyi ki varsınız.”

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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