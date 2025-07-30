İddiaların ardından... Konya Büyükşehir Belediyesi'nden '20 milyon TL'lik organizasyon' açıklaması

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, milletvekili, gazeteci, psikolog ve yazarların katılacağı söyleşi programları için 20 milyon TL’lik ödeme yapacağı iddia edilmişti.

Yapılan habere göre, Konya Büyükşehir Belediyesi, altı farklı söyleşi için toplam 20 milyon 575 bin TL’lik sözleşme imzaladı.

Ayrıca iddialara göre bu söyleşilerde Fulya Öztürk, Mehmet Akif Ersoy ve Müfit Can Saçıntı’nın da aralarında bulunduğu sekiz isim yer alacaktı. Gündem olan bu gelişme sonrası Konya Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaparak kamuoyundaki iddialara cevap verdi.

"BU ÇARPITMA HABERİ YAPANLARI KINIYORUZ"