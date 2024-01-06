İHA'nın yeni hedefi dünya lideri olmak

6 Ocak 2024 07:25 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 08:21

Gazetemizin ve İhlas Holding’in kurucusu merhum Enver Ören Ağabeyin 1993 yılında temellerini attığı İhlas Haber Ajansı (İHA), sınırları aşan haber ağıyla millî değerlere saygılı, ilkeli, güvenilir ve tarafsız habercilik anlayışı ile 31 senedir halkın haber alma hakkını sağlamaya devam ediyor. İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, zaten medya kuruluşu olan bir holdingin bünyesinde faaliyet gösterdiklerini belirterek “Bizim ana merkezimiz Türkiye gazetesi. Türkiye gazetesi, ülke genelinde çok yaygın bir şekilde elden dağıtım ofisleriyle faaliyet gösteriyordu. Dolayısıyla kuruluşumuz verimli bir ortamda gerçekleşti. Hızlı bir şekilde büyüyüp kök saldık. Dışarıdan alınmış hiçbir yazılımımız yok. Ayrıca canlı yayın araçlarımızı kendimiz imal ediyoruz“ dedi. Türkiye’nin görüntülü haber servisi sunan ilk özel sektör şirketi olan İHA bugün uydu üzerinden dünya genelinde 150’den fazla televizyona, videolu haber ve teknik canlı bağlantı hizmeti sunuyor. İHA, 50 ülkede 200’den fazla lokasyonda, 500’den fazla kuruma hizmet veriyor. Türkiye’de 2 binden fazla abonesi olan ve geçen yıl borsada halka açılan İHA, günlük 3 bin fotoğraf üretiyor. İHA, Türkiye’de 27 bölge müdürlüğü ile 81 ilde aktif bürolarıyla medya kuruluşlarına hizmet veriyor. İHA, yurt içinde ve dışında, çalışan kadrolu ve telifli binden fazla personeli, 460 kamerası ve 320 dijital fotoğraf makinesiyle, halkın haber alma hakkını sağlamak için kesintisiz görüntülü, yazılı ve fotoğraflı haber üretiyor. Günde ortalama 400 görüntülü haber, 1.000 haber metni ve 3.000 fotoğraf, İHA abonesi olan radyo, televizyon, gazete, web sitesi ve kurumlara uydu ve internet üzerinden ulaştırılıyor. 100’den fazla canlı yayın cihazı, farklı ülkelerde teknik alt yapı imkânına sahip olan İHA, operasyonel güç, hız ve aktivasyon açısından bölgesinin en güçlü ajansları arasında yer alıyor. Hizmet ihracatı yapan medya kurumları arasında yer alan İHA, tamamen yerli sermaye ve kaynakları ile kurulduğu seneden itibaren teşkilatlanmaya ve teknolojik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İHA, dünyada canlı yayın aracı ve 4.5G canlı yayın cihazları bakımından en etkili haber ajanslarının başında geliyor. İHA, son beş senedir, 100’den fazla drone kullanarak haberciliğe yeni bir soluk getirdi.Türkiye’de 140’tan fazla televizyona hizmet sunan İHA’nın Almanya, İngiltere, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emîrlikleri, Azerbaycan, Gürcistan ve Irak’ta da çok sayıda abonesi bulunuyor. İHA, Türkiye’de görüntülerini dijital olarak arşivleyen ilk ajans olma özelliği de taşıyor. İHA’nın arşivinde 1,5 milyonun üzerinde görüntü ve 6,5 milyondan fazla haber, fotoğraf dijital olarak saklanıyor.

İLK BASIN ÖDÜLÜ HASİBE’YE

Her sene sağlık alanında yapılan yenilikçi çalışmaları değerlendiren Türkiye’nin Sağlık Ödülleri ‘Doktorclub Awards’ 2023, bu yıl ilk defa bir basın mensubuna da ödül verdi. Doktorclub Özel Ödülü’ne, İhlas Haber Ajansı muhabiri Hasibe Karadağ layık görüldü. Toplumsal farkındalığı artırmak ve yaptığı haberlerle vatandaşların bilinçlenmesine sunduğu katkıdan ötürü Türk Böbrek Vakfı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi gibi kurumlardan da ödülleri bulunan Karadağ’a ödülü İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığında Dekan Prof. Dr. Tufan Tükek tarafından takdim edildi. Prof. Dr. Tükek, İHA muhabiri Karadağ’a sağlık haberlerinin vatandaşlara ulaştırılması noktasındaki fedakârlığından ötürü teşekkür ederken başarılarının devamını dilediğini ifade etti.

MUĞLA'DA İHA FARKI

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti meslek ödüllerinin sahiplerini açıkladı. Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede ‘Yılın Habercisi Ödülü’ İhlas Haber Ajansı Muğla Muhabiri Bekir Tosun’a layık görüldü. İHA Menteşe İlçe Muhabiri Mustafa Altar Zeyhan, Marmaris İlçe Muhabiri Güldemet Kızıl ve Bodrum İlçe Muhabiri Hamdi Yörür ise ‘Yılın Habercisi’ dalında ödül alacak isimler oldu.